02 марта 2023

В Челябинске открывается новая сеть пекарен

© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, булочка, сдоба, выпечка
Цены на кондитерские изделия начинаются от 15 рублей Фото:

В Челябинске открывается первый филиал новой сети домашних кулинарий «КулиМария». О том, что открытие состоится 8 марта на Черкасской, 15, URA.RU сообщила владелица сети Мария Проломова.

«Планирую открыть филиалы во всех районах Челябинска. Заведения в формате кулинарии, там можно будет купить выпечку, кондитерские изделия, обеды. Открытие первой точки будет в ТК „КС“ 8 марта», — уточнила URA.RU Проломова.

Цены на кондитерские изделия в пекарне начинаются от 15 рублей, на пирожки — от 30. Производство также поставляет выпечку и горячие блюда для столовых, кулинарий и кондитерских.

Ранее сообщалось об открытии нового ресторана паназиатской кухни. Центральное блюдо заведения — рамены, их в меню будет не менее шести разновидностей.

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В Челябинске открывается первый филиал новой сети домашних кулинарий «КулиМария». О том, что открытие состоится 8 марта на Черкасской, 15, URA.RU сообщила владелица сети Мария Проломова. «Планирую открыть филиалы во всех районах Челябинска. Заведения в формате кулинарии, там можно будет купить выпечку, кондитерские изделия, обеды. Открытие первой точки будет в ТК „КС“ 8 марта», — уточнила URA.RU Проломова. Цены на кондитерские изделия в пекарне начинаются от 15 рублей, на пирожки — от 30. Производство также поставляет выпечку и горячие блюда для столовых, кулинарий и кондитерских. Ранее сообщалось об открытии нового ресторана паназиатской кухни. Центральное блюдо заведения — рамены, их в меню будет не менее шести разновидностей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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