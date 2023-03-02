В Челябинске открывается новая сеть пекарен

В Челябинске открывается первый филиал новой сети домашних кулинарий «КулиМария». О том, что открытие состоится 8 марта на Черкасской, 15, URA.RU сообщила владелица сети Мария Проломова.
«Планирую открыть филиалы во всех районах Челябинска. Заведения в формате кулинарии, там можно будет купить выпечку, кондитерские изделия, обеды. Открытие первой точки будет в ТК „КС“ 8 марта», — уточнила URA.RU Проломова.
Цены на кондитерские изделия в пекарне начинаются от 15 рублей, на пирожки — от 30. Производство также поставляет выпечку и горячие блюда для столовых, кулинарий и кондитерских.
Ранее сообщалось об открытии нового ресторана паназиатской кухни. Центральное блюдо заведения — рамены, их в меню будет не менее шести разновидностей.
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