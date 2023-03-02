02 марта 2023

На Урал поступила ядовитая партия мака, который Европа отправила в Казахстан

Свердловские агрономы нашли в партии европейского мака семена ядовитого растения
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, мак, наркотики, цветы, опиаты
Среди маковых зерен нашли семена ядовитого растения Фото:

Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашли семена ядовитого растения — лютика едкого — в крупной партии продовольственного мака. Груз следовал транзитом из Европы через Средний Урал в Казахстан, объяснили URA.RU представители ведомства.

«Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора, исследуя образцы продовольственного мака, следующего из Европы транзитом через Средний Урал в Казахстан, обнаружили семена ядовитого растения. А именно, были найдены семена лютика едкого», — уточнили в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

Лютик едкий — это сорное растение, надземная часть которого ядовита. Сок лютика вызывает ожог кожи и слизистых, а семена характеризуются курареподобным действием: то есть блокируют передачу нервного импульса от нервов к мышцам и вызывают расслабление скелетной мускулатуры.

Референтный центр направил результаты фитосанитарных исследований владельцу партии мака для принятия решения о судьбе засоренной партии. Ранее в Свердловскую область поступило 36 тонн зараженных мандаринов. Поскольку вредители более опасны для саженцев, а не для плодов, их разрешили ввезти для продажи.

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Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора нашли семена ядовитого растения — лютика едкого — в крупной партии продовольственного мака. Груз следовал транзитом из Европы через Средний Урал в Казахстан, объяснили URA.RU представители ведомства. «Агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора, исследуя образцы продовольственного мака, следующего из Европы транзитом через Средний Урал в Казахстан, обнаружили семена ядовитого растения. А именно, были найдены семена лютика едкого», — уточнили в пресс-службе свердловского Россельхознадзора. Лютик едкий — это сорное растение, надземная часть которого ядовита. Сок лютика вызывает ожог кожи и слизистых, а семена характеризуются курареподобным действием: то есть блокируют передачу нервного импульса от нервов к мышцам и вызывают расслабление скелетной мускулатуры. Референтный центр направил результаты фитосанитарных исследований владельцу партии мака для принятия решения о судьбе засоренной партии. Ранее в Свердловскую область поступило 36 тонн зараженных мандаринов. Поскольку вредители более опасны для саженцев, а не для плодов, их разрешили ввезти для продажи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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