02 марта 2023

Челябинский завод продолжает массовый набор кадров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
На завод в Челябинске примут более 900 сотрудников Фото:

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске продолжает набор кадров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, в настоящее время открыто свыше 900 вакансий.

«Предприятие активно набирает новые кадры. В настоящее время открыто порядка 900 вакансий по самым разным профессиям», — отметили на заводе.

На работу ждут в каждом из подразделений предприятия. Принимают людей как с опытом работы, так и без него. На заводе требуются токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, конструктора, технологи, наладчики, слесари-ремонтники и другие. Новую рабочую специальность можно получить в учебном центре ЧТЗ

На заводе отметили, что производство ЧТЗ — это предприятие полного цикла. Портфель заказов сформирован. Ведется работа по техническому перевооружению производства. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» ранее объявил о готовности брать на работу студентов. Учащейся молодежи предложили удобный график выхода рабочие места.

Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим спросом на токарей и фрезеровщиков. На первом месте по этому показателю в стране специалисты сервиса «Зарплата.ру» назвали Санкт-Петербург.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске продолжает набор кадров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, в настоящее время открыто свыше 900 вакансий. «Предприятие активно набирает новые кадры. В настоящее время открыто порядка 900 вакансий по самым разным профессиям», — отметили на заводе. На работу ждут в каждом из подразделений предприятия. Принимают людей как с опытом работы, так и без него. На заводе требуются токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, конструктора, технологи, наладчики, слесари-ремонтники и другие. Новую рабочую специальность можно получить в учебном центре ЧТЗ На заводе отметили, что производство ЧТЗ — это предприятие полного цикла. Портфель заказов сформирован. Ведется работа по техническому перевооружению производства. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» ранее объявил о готовности брать на работу студентов. Учащейся молодежи предложили удобный график выхода рабочие места. Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим спросом на токарей и фрезеровщиков. На первом месте по этому показателю в стране специалисты сервиса «Зарплата.ру» назвали Санкт-Петербург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...