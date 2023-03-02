Челябинский завод продолжает массовый набор кадров

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске продолжает набор кадров. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, в настоящее время открыто свыше 900 вакансий.
«Предприятие активно набирает новые кадры. В настоящее время открыто порядка 900 вакансий по самым разным профессиям», — отметили на заводе.
На работу ждут в каждом из подразделений предприятия. Принимают людей как с опытом работы, так и без него. На заводе требуются токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, конструктора, технологи, наладчики, слесари-ремонтники и другие. Новую рабочую специальность можно получить в учебном центре ЧТЗ
На заводе отметили, что производство ЧТЗ — это предприятие полного цикла. Портфель заказов сформирован. Ведется работа по техническому перевооружению производства. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» ранее объявил о готовности брать на работу студентов. Учащейся молодежи предложили удобный график выхода рабочие места.
Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим спросом на токарей и фрезеровщиков. На первом месте по этому показателю в стране специалисты сервиса «Зарплата.ру» назвали Санкт-Петербург.
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