Пермяк жестоко расправился с женой и ее подругой из-за ссоры

Житель поселка Красный Берег (Пермский край) застрелил из ружья свою сожительницу и ее подругу, после чего пытался застрелить знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что 12 июля 2022 года в одной из квартир поселка компания из двух подруг и мужчины распивали алкогольные напитки. В это время к ним пришел сожитель одной из женщин и позвал ее домой, на этой почве началась ссора, после которой мужчина сходил к себе домой, вооружился дробовиком и вернулся обратно. Сначала он застрелил свою сожительницу, потом ее подругу, а позже стрелял в мужчину, находившегося в квартире», — сообщили в ведомстве.
От ранений женщины скончались на месте, раненый мужчина был доставлен в больницу, где его спасли врачи. В отношении 61-летнего пермяка было возбуждено два уголовных дела. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на 23 года.
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