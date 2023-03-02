Пермяк жестоко расправился с женой и ее подругой из-за ссоры

03 марта 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Мужчина застрелил сожительницу и ее подругу из ружья. Архивное фото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель поселка Красный Берег (Пермский край) застрелил из ружья свою сожительницу и ее подругу, после чего пытался застрелить знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что 12 июля 2022 года в одной из квартир поселка компания из двух подруг и мужчины распивали алкогольные напитки. В это время к ним пришел сожитель одной из женщин и позвал ее домой, на этой почве началась ссора, после которой мужчина сходил к себе домой, вооружился дробовиком и вернулся обратно. Сначала он застрелил свою сожительницу, потом ее подругу, а позже стрелял в мужчину, находившегося в квартире», — сообщили в ведомстве. От ранений женщины скончались на месте, раненый мужчина был доставлен в больницу, где его спасли врачи. В отношении 61-летнего пермяка было возбуждено два уголовных дела. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на 23 года.

Житель поселка Красный Берег (Пермский край) застрелил из ружья свою сожительницу и ее подругу, после чего пытался застрелить знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что 12 июля 2022 года в одной из квартир поселка компания из двух подруг и мужчины распивали алкогольные напитки. В это время к ним пришел сожитель одной из женщин и позвал ее домой, на этой почве началась ссора, после которой мужчина сходил к себе домой, вооружился дробовиком и вернулся обратно. Сначала он застрелил свою сожительницу, потом ее подругу, а позже стрелял в мужчину, находившегося в квартире», — сообщили в ведомстве. От ранений женщины скончались на месте, раненый мужчина был доставлен в больницу, где его спасли врачи. В отношении 61-летнего пермяка было возбуждено два уголовных дела. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на 23 года.