Тюменцы начали массово брать ипотеку на квартиры в новостройках

В Тюмени спрос на ипотеку в новостройках в феврале 2023 года вырос на 20%

03 марта 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

По данным «ДОМ.РФ», Тюмень вошла в топ-10 регионов по спросу на ипотеку в новостройках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени отмечают ажиотажный спрос на ипотеку в новостройках. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области. «В феврале небывалая волна спроса на ипотеки пошла, именно на новостройки. Аналитики наши сейчас подсчитывают точный процент роста спроса, но предварительно можно сказать, что там около 20% будет. В марте ожидаем такого же ажиотажа» — пояснил URA.RU источник. По его словам, причинами высокого спроса стали индексация федерального материнского капитала и изменения в правилах «семейной» ипотеки. С февраля на нее могут претендовать семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18-летия, ранее по условиям дети должны были быть рождены не раньше 2018 года. Эксперты банка «ДОМ.РФ» отмечают, что, по итогу февраля, Тюмень вошла в топ-10 регионов по спросу на ипотеку в новостройках. Опережают Тюменскую область только Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар. Ранее URA.RU рассказало, что Минстрой намерен усилить контроль за работой тюменских застройщиков. Летом 2023 года им отменят мораторий на штрафные санкции за срыв сроков сдачи жилья.

В Тюмени отмечают ажиотажный спрос на ипотеку в новостройках. Об этом URA.RU рассказал источник в риэлторском сообществе Тюменской области. «В феврале небывалая волна спроса на ипотеки пошла, именно на новостройки. Аналитики наши сейчас подсчитывают точный процент роста спроса, но предварительно можно сказать, что там около 20% будет. В марте ожидаем такого же ажиотажа» — пояснил URA.RU источник. По его словам, причинами высокого спроса стали индексация федерального материнского капитала и изменения в правилах «семейной» ипотеки. С февраля на нее могут претендовать семьи с двумя и более детьми, не достигшими 18-летия, ранее по условиям дети должны были быть рождены не раньше 2018 года. Эксперты банка «ДОМ.РФ» отмечают, что, по итогу февраля, Тюмень вошла в топ-10 регионов по спросу на ипотеку в новостройках. Опережают Тюменскую область только Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Краснодар. Ранее URA.RU рассказало, что Минстрой намерен усилить контроль за работой тюменских застройщиков. Летом 2023 года им отменят мораторий на штрафные санкции за срыв сроков сдачи жилья.