ЧВК «Вагнер» занялась воспитанием детей

03 марта 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Сейчас актив клуба составляет около 60 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге состоялось открытие молодежного клуба на базе «ЧВК Вагнер Центра» с неофициальным названием «Вагнеренок». Об это сообщил заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников. «Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех», — рассказал он РИА Новости. По его словам, в клубе проходят встречи и круглые столы с участием политиков, блогеров, военнослужащих. Члены клуба, средний возраст которых составляет 18 лет, в качестве волонтеров помогают семьям участников специальной военной операции на Украине. В «Вагнеренке» также занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы. Куратором этой организации является помощник депутата Госдумы Василия Власова Александр Тронин.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие молодежного клуба на базе «ЧВК Вагнер Центра» с неофициальным названием «Вагнеренок». Об это сообщил заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников. «Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех», — рассказал он РИА Новости. По его словам, в клубе проходят встречи и круглые столы с участием политиков, блогеров, военнослужащих. Члены клуба, средний возраст которых составляет 18 лет, в качестве волонтеров помогают семьям участников специальной военной операции на Украине. В «Вагнеренке» также занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы. Куратором этой организации является помощник депутата Госдумы Василия Власова Александр Тронин.