ЧВК «Вагнер» занялась воспитанием детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, мобилизованные
Сейчас актив клуба составляет около 60 человек Фото:

В Санкт-Петербурге состоялось открытие молодежного клуба на базе «ЧВК Вагнер Центра» с неофициальным названием «Вагнеренок». Об это сообщил заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников.

«Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, в клубе проходят встречи и круглые столы с участием политиков, блогеров, военнослужащих. Члены клуба, средний возраст которых составляет 18 лет, в качестве волонтеров помогают семьям участников специальной военной операции на Украине. В «Вагнеренке» также занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы. Куратором этой организации является помощник депутата Госдумы Василия Власова Александр Тронин.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

В Санкт-Петербурге состоялось открытие молодежного клуба на базе «ЧВК Вагнер Центра» с неофициальным названием «Вагнеренок». Об это сообщил заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников. «Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех», — рассказал он РИА Новости. По его словам, в клубе проходят встречи и круглые столы с участием политиков, блогеров, военнослужащих. Члены клуба, средний возраст которых составляет 18 лет, в качестве волонтеров помогают семьям участников специальной военной операции на Украине. В «Вагнеренке» также занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы. Куратором этой организации является помощник депутата Госдумы Василия Власова Александр Тронин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...