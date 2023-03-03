ЧВК «Вагнер» занялась воспитанием детей

В Санкт-Петербурге состоялось открытие молодежного клуба на базе «ЧВК Вагнер Центра» с неофициальным названием «Вагнеренок». Об это сообщил заместитель куратора клуба Кирилл Овчинников.
«Сейчас актив клуба составляет около 60 человек, и почти каждый день нам пишут желающие. Мы стараемся принять всех», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, в клубе проходят встречи и круглые столы с участием политиков, блогеров, военнослужащих. Члены клуба, средний возраст которых составляет 18 лет, в качестве волонтеров помогают семьям участников специальной военной операции на Украине. В «Вагнеренке» также занимаются подготовкой молодежи к прохождению службы. Куратором этой организации является помощник депутата Госдумы Василия Власова Александр Тронин.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!