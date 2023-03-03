В Екатеринбурге силовиков стянули к месту сбора мусульман

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Судебные приставы опечатывают БЦ
Силовиков в балаклавах заметили очевидцы Фото:

Силовики 3 марта приехали в молельную комнату рядом со зданием на улице Артинской, 25 в Екатеринбурге. Бойцы в масках ищут мигрантов-нелегалов, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Сотрудники проводят плановый рейд, проверяют документы и законность нахождения присутствующих в городе. Нарушителей отвезут в отдел. Все ведут себя корректно, не применяют силу», — сообщил собеседник агентства. Усиленную группу бойцов в балаклавах заметили местные жители.

URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее силовики проводили рейд около мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Очевидцы сообщали, что люди с автоматами окружили территорию, прилегающую к храму, и проверяли документы присутствующих. Позднее сообщалось о задержаниях.

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Силовики 3 марта приехали в молельную комнату рядом со зданием на улице Артинской, 25 в Екатеринбурге. Бойцы в масках ищут мигрантов-нелегалов, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Сотрудники проводят плановый рейд, проверяют документы и законность нахождения присутствующих в городе. Нарушителей отвезут в отдел. Все ведут себя корректно, не применяют силу», — сообщил собеседник агентства. Усиленную группу бойцов в балаклавах заметили местные жители. URA.RU направило запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее силовики проводили рейд около мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Очевидцы сообщали, что люди с автоматами окружили территорию, прилегающую к храму, и проверяли документы присутствующих. Позднее сообщалось о задержаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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