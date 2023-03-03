Песков раскрыл, в каком формате пройдет Совбез

Дмитрий Песков рассказал, что Совбез пройдет в закрытом режиме
Совет Безопасности пройдет в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Не могу сказать, иногда президент говорит что-то. Сам Совбез пройдет в зарытом режиме», — заявил Дмитрий Песков на вопрос, состоится ли открытая часть Совбеза. Об этом сообщает журналист URA.RU.
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