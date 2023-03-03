Песков раскрыл, в каком формате пройдет Совбез

Песков заявил, что Совбез пройдет в закрытом режиме
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков рассказал, что Совбез пройдет в закрытом режиме Фото:

Совет Безопасности пройдет в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не могу сказать, иногда президент говорит что-то. Сам Совбез пройдет в зарытом режиме», — заявил Дмитрий Песков на вопрос, состоится ли открытая часть Совбеза. Об этом сообщает журналист URA.RU.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Совет Безопасности пройдет в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Не могу сказать, иногда президент говорит что-то. Сам Совбез пройдет в зарытом режиме», — заявил Дмитрий Песков на вопрос, состоится ли открытая часть Совбеза. Об этом сообщает журналист URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...