Песков раскрыл, в каком формате пройдет Совбез

Песков заявил, что Совбез пройдет в закрытом режиме

Дмитрий Песков рассказал, что Совбез пройдет в закрытом режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет Безопасности пройдет в закрытом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не могу сказать, иногда президент говорит что-то. Сам Совбез пройдет в зарытом режиме», — заявил Дмитрий Песков на вопрос, состоится ли открытая часть Совбеза. Об этом сообщает журналист URA.RU.