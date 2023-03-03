Песков: поездка Шольца в США затянет конфликт на Украине

Поездка Олафа Шольца в США затянет украинский конфликт
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в США не сможет оказать серьезное влияние на украинский конфликт, но точно его затянет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но сделает этот конфликт более затяжным с более печальными последствиям для украинского народа, это факт», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, как на украинском конфликте отразится поездка Шольца в Америку.
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