Песков: поездка Шольца в США затянет конфликт на Украине

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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Поездка Олафа Шольца в США затянет украинский конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в США не сможет оказать серьезное влияние на украинский конфликт, но точно его затянет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но сделает этот конфликт более затяжным с более печальными последствиям для украинского народа, это факт», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, как на украинском конфликте отразится поездка Шольца в Америку.

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Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в США не сможет оказать серьезное влияние на украинский конфликт, но точно его затянет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но сделает этот конфликт более затяжным с более печальными последствиям для украинского народа, это факт», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, как на украинском конфликте отразится поездка Шольца в Америку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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