Песков: поездка Шольца в США затянет конфликт на Украине

03 марта 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Поездка Олафа Шольца в США затянет украинский конфликт Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в США не сможет оказать серьезное влияние на украинский конфликт, но точно его затянет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но сделает этот конфликт более затяжным с более печальными последствиям для украинского народа, это факт», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, как на украинском конфликте отразится поездка Шольца в Америку.

Поездка канцлера Германии Олафа Шольца в США не сможет оказать серьезное влияние на украинский конфликт, но точно его затянет. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Повлиять на исход событий это не сможет принципиально, но сделает этот конфликт более затяжным с более печальными последствиям для украинского народа, это факт», — заявил Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста URA.RU о том, как на украинском конфликте отразится поездка Шольца в Америку.