Тобольские власти отделаются штрафом за массовое отравление детей

03 марта 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Сумма ущерба, по оценке суда, составила более 2 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Тобольска (Тюменская область) выплатят компенсацию семьям пострадавших, чьи дети в мае прошлого года отравились в одном из детских садов города. Информацию об этом предоставила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По суду, эта сумма составляет более двух миллионов рублей. «Прокурор внес первому заместителю главы г. Тобольска представление. По результатам его рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор, действуя в интересах 25 воспитанников детского сада, обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда и расходов на лечение. Тобольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму более 2 млн рублей», — сообщает ведомство. Инцидент произошел в мае 2022 года. В детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска произошла массовая вспышка заболеваемости сальмонеллезом. По данным следствия, детей накормили грудкой цыплят бройлеров, не отвечающей требованиям.

Власти Тобольска (Тюменская область) выплатят компенсацию семьям пострадавших, чьи дети в мае прошлого года отравились в одном из детских садов города. Информацию об этом предоставила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. По суду, эта сумма составляет более двух миллионов рублей. «Прокурор внес первому заместителю главы г. Тобольска представление. По результатам его рассмотрения 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокурор, действуя в интересах 25 воспитанников детского сада, обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда и расходов на лечение. Тобольский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора на общую сумму более 2 млн рублей», — сообщает ведомство. Инцидент произошел в мае 2022 года. В детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска произошла массовая вспышка заболеваемости сальмонеллезом. По данным следствия, детей накормили грудкой цыплят бройлеров, не отвечающей требованиям.