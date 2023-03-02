Пермяка будут судить за незаконный оборот патронов и взрывчатки

Жителя Кудымкара (Пермский край) ожидает суд за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов. В доме у нарушителя нашли больше 130 патронов, банки с порохом и самостоятельно изготовленные боеприпасы, сообщает краевая прокуратура.
«Установлено, что сотрудниками полиции при проведении обыска в доме обвиняемого обнаружены и изъяты 137 патронов, пригодных для стрельбы, 2 банки с порохом, а также приспособления для снаряжения патронов и патроны, изготовленные самодельным способом», — говорится на сайте. Разрешения на оружие и патроны пермяк не имел.
Прокуратура уже направила утвердительное обвинительное заключение в суд. Жителя Кудымкара будут судить по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, приобретение, хранение взрывчатых веществ).
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