Пермяка будут судить за незаконный оборот патронов и взрывчатки

03 марта 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

В доме пермяка нашли более 100 патронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Кудымкара (Пермский край) ожидает суд за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов. В доме у нарушителя нашли больше 130 патронов, банки с порохом и самостоятельно изготовленные боеприпасы, сообщает краевая прокуратура. «Установлено, что сотрудниками полиции при проведении обыска в доме обвиняемого обнаружены и изъяты 137 патронов, пригодных для стрельбы, 2 банки с порохом, а также приспособления для снаряжения патронов и патроны, изготовленные самодельным способом», — говорится на сайте. Разрешения на оружие и патроны пермяк не имел. Прокуратура уже направила утвердительное обвинительное заключение в суд. Жителя Кудымкара будут судить по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, приобретение, хранение взрывчатых веществ).

Жителя Кудымкара (Пермский край) ожидает суд за незаконное приобретение, изготовление и хранение боеприпасов. В доме у нарушителя нашли больше 130 патронов, банки с порохом и самостоятельно изготовленные боеприпасы, сообщает краевая прокуратура. «Установлено, что сотрудниками полиции при проведении обыска в доме обвиняемого обнаружены и изъяты 137 патронов, пригодных для стрельбы, 2 банки с порохом, а также приспособления для снаряжения патронов и патроны, изготовленные самодельным способом», — говорится на сайте. Разрешения на оружие и патроны пермяк не имел. Прокуратура уже направила утвердительное обвинительное заключение в суд. Жителя Кудымкара будут судить по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение боеприпасов к огнестрельному оружию) и ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконные изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, приобретение, хранение взрывчатых веществ).