У девушки украли триммеры, ноутбук и наушники Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Арамиле Свердловской области к Наталье (имя изменено — прим. ред.) в дом пробрался незнакомец, который своровал у нее ноутбук, триммеры, электробритву, наушники и прочие предметы на сумму в 130 тысяч рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама девушка.

«У меня прямо из комнаты украли дорогостоящую технику на 130 тысяч рублей. Похититель был один, он засветился на камерах видеонаблюдения», — рассказала собеседница агентства. Девушка поделилась видеозаписями, на которых видно, как мужчина заходит в помещение.

Ограбление произошло 1 марта около 12 часов дня. Наталья обратилась в полицию. Девушка рассказала, что в ее дом можно попасть только с помощью магнитного ключа. «Дверь в саму комнату не взламывали, ее открыли родным ключом», — отметила Наталья.

Девушка решила, что ее технику могут выставить на продажу на «Авито» или заложить в ломбард. Она поделилась своей историей с местными сообществами в соцсетях, чтобы ускорить процесс поимки преступника.

Ранее URA.RU писало о мужчине из Екатеринбурга, который украл у татарского артиста гармонь за 150 тысяч и сдал в ломбард за 1200 рублей. Оперативникам удалось задержать подозреваемого.