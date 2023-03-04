СПА-курорты в Пермском крае хочет построить инвестор из Екатеринбурга Инвестор из Екатеринбурга намерен вложить в обустройство СПА-комплекса в Перми более 2 млрд рублей 04 марта 2023 в 09:54 Размер текста - 17 + Обустройство пляжа в Перми продлится до 2026 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Компания «ЮГА-Пермь», принадлежащая владельцу ООО «Уралинтерьер» Юрию Балуеву из Екатеринбурга, готова инвестировать в строительство СПА-комплекса на городском пляже в Перми более 2 млрд рублей. На территории в Камской долине планируют возвести гостиницу и несколько бассейнов. «Строительством СПА-комплекса и бассейнов под открытым небом в рамках реконструкции городского пляжа на правом берегу Камы Перми займется ООО „ЮГА-Пермь“. Объем инвестиций составит 2,2 млрд рублей, реализация проекта намечена поэтапно вплоть до 2026 года», — передает «Коммерсант-Прикамье» слова собеседника. По данным издания, проект компании, подконтрольной инвестору из Екатеринбурга, претендует на статус приоритетного инвестпроекта. В начале этого года реконструкцию и обустройство городского пляжа анонсировал на заседании комитета гордумы по экономическому развитию глава Ленинского района Александр Русанов. Тогда инвестор проекта не был озвучен. Аналогичный проект компания сейчас возводит в Екатеринбурге. Также строительство подобного СПА-комплекса запланировано в Березниках (Пермский край). Компания «ЮГА-Пермь», принадлежащая владельцу ООО «Уралинтерьер» Юрию Балуеву из Екатеринбурга, готова инвестировать в строительство СПА-комплекса на городском пляже в Перми более 2 млрд рублей. На территории в Камской долине планируют возвести гостиницу и несколько бассейнов. «Строительством СПА-комплекса и бассейнов под открытым небом в рамках реконструкции городского пляжа на правом берегу Камы Перми займется ООО „ЮГА-Пермь“. Объем инвестиций составит 2,2 млрд рублей, реализация проекта намечена поэтапно вплоть до 2026 года», — передает «Коммерсант-Прикамье» слова собеседника. По данным издания, проект компании, подконтрольной инвестору из Екатеринбурга, претендует на статус приоритетного инвестпроекта. В начале этого года реконструкцию и обустройство городского пляжа анонсировал на заседании комитета гордумы по экономическому развитию глава Ленинского района Александр Русанов. Тогда инвестор проекта не был озвучен. Аналогичный проект компания сейчас возводит в Екатеринбурге. Также строительство подобного СПА-комплекса запланировано в Березниках (Пермский край). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям