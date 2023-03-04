Популярный писатель выступит в городах ХМАО

В Сургуте и Нижневартовске с монологом-концертом выступит писатель Евгений Гришковец

Евгений Гришковец сыграет самого себя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте и Нижневартовске (ХМАО) выступит писатель, драматург, актер и режиссер Евгений Гришковец. Как сообщается в анонсе мероприятия, автор представит во время монолога-концерта несколько свежих произведений.

«В основу монолога-концерта легли два совсем новых моих литературных произведения „Узелки“ и „Водка как нечто большее“. Но они будут дополнены другими. У меня накопилось много разнообразных текстов, которые были написаны в разное время и по разным поводам», — указано в анонсе мероприятий на портале «Яндекс. Афиша».

Концерт в Сургуте состоится 27 марта на сцене филармонии. В Нижневартовске Гришковец выйдет на сцену Дворца искусств 28 марта. Начало обоих выступлений в 19 часов. Стоимость билетов варьируется от 1400 до 4000 рублей.

Гришковец сыграет самого себя. «Монолог-концерт — это мой первый выход на сцену в новом качестве», — сообщается в анонсе.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске продали все билеты на концерт звезды русского рока Вячеслава Бутусова. Концерт состоится 5 марта в рамках международного кинофестиваля «Дух огня».