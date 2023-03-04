В Перми при пожаре в частном доме пострадали дети

05 марта 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Сообщение о возгорании дома поступило 4 марта (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Два ребенка получили травмы при пожаре в частном доме на ул. Борцов Революции в Перми. Всего в тушении принимали участие 17 пожарных и четыре единицы техники, пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании в частном доме в Перми поступило 4 марта в 19:21. Ликвидировать горение удалось в 19:32. На пожаре имеются двое пострадавших детей, которые были спасены матерью. Она их вывела на свежий воздух через дверной проем. Погибших нет», — пояснили в ведомстве. О том, что в Пермском крае удалось спасти двух детей при пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в феврале в Чайковском.

Два ребенка получили травмы при пожаре в частном доме на ул. Борцов Революции в Перми. Всего в тушении принимали участие 17 пожарных и четыре единицы техники, пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании в частном доме в Перми поступило 4 марта в 19:21. Ликвидировать горение удалось в 19:32. На пожаре имеются двое пострадавших детей, которые были спасены матерью. Она их вывела на свежий воздух через дверной проем. Погибших нет», — пояснили в ведомстве. О том, что в Пермском крае удалось спасти двух детей при пожаре в многоквартирном доме в Пермском крае, URA.RU писало ранее. Инцидент произошел в феврале в Чайковском.