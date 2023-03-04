Власти приступают к обследованию маневренного фонда после ЧП с аварийным домом в Перми

05 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В отношении дома по ул. Куйбышева, 143 ранее был введен режим ЧС (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU После объявленного режима ЧС по отношению к аварийному дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми займутся обследование всех помещений маневренного фонда. С таким заявлением выступил мэр города Алексей Демкин. «Поручил завтра [6 марта] провести комиссионное обследование всех помещений, которые используются в качестве временного жилья. И, при необходимости, составить план его обновления. Ситуация с экстренным расселением дома на Куйбышева, 143 еще раз показала необходимость наличия нужного количества и качества муниципального маневренного фонда», — написал глава Перми в своем telegram-канале. Осенью прошлого года было установлено, что аварийность указанного здания составила 88%. На доме появились множественные трещины, произошло разрушение кирпичной кладки. Администрация Перми пообещала расселить жителей правого и левого крыла здания до конца года. Однако позже выяснилось, что пермяки продолжают жить здесь, несмотря на угрозу внезапного разрушения. В конце февраля 2023 года в отношении дома был введен режим ЧС. Оставшихся граждан пришлось срочно расселять. При этом в мэрии был подготовлен пакет документов для выплаты денежной компенсации горожанам на приобретение нового жилья.

После объявленного режима ЧС по отношению к аварийному дома по ул. Куйбышева, 143 в Перми займутся обследование всех помещений маневренного фонда. С таким заявлением выступил мэр города Алексей Демкин. «Поручил завтра [6 марта] провести комиссионное обследование всех помещений, которые используются в качестве временного жилья. И, при необходимости, составить план его обновления. Ситуация с экстренным расселением дома на Куйбышева, 143 еще раз показала необходимость наличия нужного количества и качества муниципального маневренного фонда», — написал глава Перми в своем telegram-канале. Осенью прошлого года было установлено, что аварийность указанного здания составила 88%. На доме появились множественные трещины, произошло разрушение кирпичной кладки. Администрация Перми пообещала расселить жителей правого и левого крыла здания до конца года. Однако позже выяснилось, что пермяки продолжают жить здесь, несмотря на угрозу внезапного разрушения. В конце февраля 2023 года в отношении дома был введен режим ЧС. Оставшихся граждан пришлось срочно расселять. При этом в мэрии был подготовлен пакет документов для выплаты денежной компенсации горожанам на приобретение нового жилья.