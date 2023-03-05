YouTube заблокировал каналы российских пранкеров, дозвонившихся до Меркель и Дуды. Скрин

05 марта 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

You-Tube заблокировал каналы Лексуса и Вована Фото: Владимир Андреев © URA.RU Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Каналы, доступ к которым теперь ограничен, назывались «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн». Сами блогеры назвали такие меры травлей и подавлением их точки зрения на Западе. Каналы «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн», принадлежавшие пранкерам Лексусу и Вовану, были заблокированы на платформе YouTube. Блокировки каналов на видеохостинге произошли после того, как Кузнецов и Столяров позвонили экс-министру иностранных дел Великобритании Уильяму Хейгу. В ходе разговора бывший министр обороны заявил, что основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. «Такая вот целенаправленная травля, когда не дают прорваться на Запад нашей точке зрения. Даже не просто нашей, а показать, что представляют из себя их политики», — заявил Владимир Кузнецов. Также Лексус и Вован связывались с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда она сообщила пранкерам, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы Киев мог выиграть время для своего усиления. Также они звонили президенту Польши Анджею Дуды. Во время беседы польский глава признался в страхе перед российской стороной. Скрин: youtube-канал «Шоу ВиЛ»

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Каналы, доступ к которым теперь ограничен, назывались «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн». Сами блогеры назвали такие меры травлей и подавлением их точки зрения на Западе. Каналы «Шоу ВиЛ» и «Телега онлайн», принадлежавшие пранкерам Лексусу и Вовану, были заблокированы на платформе YouTube. Блокировки каналов на видеохостинге произошли после того, как Кузнецов и Столяров позвонили экс-министру иностранных дел Великобритании Уильяму Хейгу. В ходе разговора бывший министр обороны заявил, что основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. «Такая вот целенаправленная травля, когда не дают прорваться на Запад нашей точке зрения. Даже не просто нашей, а показать, что представляют из себя их политики», — заявил Владимир Кузнецов. Также Лексус и Вован связывались с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда она сообщила пранкерам, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы Киев мог выиграть время для своего усиления. Также они звонили президенту Польши Анджею Дуды. Во время беседы польский глава признался в страхе перед российской стороной.