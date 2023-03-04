Свердловский транспортный прокурор выехал на место гибели пожилого мужчины

Транспортная прокуратура выясняет причины происшествия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В район 22 километра перегона станций Арамиль-Кольцово Свердловской железной дороги выехала оперативная группа во главе со свердловским транспортным прокурором. Причиной является гибель мужчины в районе железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Грузовым поездом № 2566 смертельно травмирован пожилой мужчина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия самого пострадавшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — рассказали в telegram-канале надзорного ведомства.

Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия. «Идет выяснение причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.