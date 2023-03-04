04 марта 2023

Свердловский транспортный прокурор выехал на место гибели пожилого мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура, полковник, погоны прокурора
Транспортная прокуратура выясняет причины происшествия Фото:

В район 22 километра перегона станций Арамиль-Кольцово Свердловской железной дороги выехала оперативная группа во главе со свердловским транспортным прокурором. Причиной является гибель мужчины в районе железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Грузовым поездом № 2566 смертельно травмирован пожилой мужчина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия самого пострадавшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — рассказали в telegram-канале надзорного ведомства.

Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия. «Идет выяснение причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

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В район 22 километра перегона станций Арамиль-Кольцово Свердловской железной дороги выехала оперативная группа во главе со свердловским транспортным прокурором. Причиной является гибель мужчины в районе железнодорожных путей. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры. «Грузовым поездом № 2566 смертельно травмирован пожилой мужчина. Предварительная причина травмирования — неосторожные действия самого пострадавшего. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», — рассказали в telegram-канале надзорного ведомства. Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия. «Идет выяснение причин и обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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