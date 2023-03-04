В Челябинской области на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне образовался затор из-за снегопада. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
«На автодороге М5-Урал „Москва-Челябинск“ в горнозаводской зоне идут осадки в виде снега! В настоящее время наблюдается затруднение в движении транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции региона.
Там добавили, что большегрузы буксуют в районе 1634-го километра (Усть-Катав). Экипажи ДПС помогают водителям. Автовладельцев просят воздержаться от поездок по трассе в направлении Челябинска.
В Челябинской области на 6 марта объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ночью и днем в понедельник ожидается мокрый снег, временами с дождем, метели, гололед, порывы ветра до 16-21 метра в секунду.
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