Затор образовался на челябинской трассе из-за снегопада. Видео

05 марта 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Синоптики предупредили водителей о метелях и сильном ветре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинской области на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне образовался затор из-за снегопада. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На автодороге М5-Урал „Москва-Челябинск“ в горнозаводской зоне идут осадки в виде снега! В настоящее время наблюдается затруднение в движении транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции региона. Там добавили, что большегрузы буксуют в районе 1634-го километра (Усть-Катав). Экипажи ДПС помогают водителям. Автовладельцев просят воздержаться от поездок по трассе в направлении Челябинска. В Челябинской области на 6 марта объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ночью и днем в понедельник ожидается мокрый снег, временами с дождем, метели, гололед, порывы ветра до 16-21 метра в секунду.

В Челябинской области на трассе М5-Урал в горнозаводской зоне образовался затор из-за снегопада. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На автодороге М5-Урал „Москва-Челябинск“ в горнозаводской зоне идут осадки в виде снега! В настоящее время наблюдается затруднение в движении транспорта», — уточнили в Госавтоинспекции региона. Там добавили, что большегрузы буксуют в районе 1634-го километра (Усть-Катав). Экипажи ДПС помогают водителям. Автовладельцев просят воздержаться от поездок по трассе в направлении Челябинска. В Челябинской области на 6 марта объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, ночью и днем в понедельник ожидается мокрый снег, временами с дождем, метели, гололед, порывы ветра до 16-21 метра в секунду.