В Свердловской области ликвидируют места хранения мазутного топлива

На территории Тавдинского городского округа ликвидируют места хранения мазутного топлива Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тавдинском городском округе (Свердловская область) ликвидируют места хранения мазутного топлива, документацию для устранения отходов планируют разработать к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе национального проекта России «Экология».

Ранее на территории Тавдинского городского округа были две котельные, работавшие возле заводов с мазутным топливом. «В процессе ликвидации заводов места хранения мазута были заброшены, остатки нефтепродуктов образовали две емкости общим объемом около 140 кубических метров», — сообщили в пресс-службе нацпроекта «Экология».

В 2022 году для одного из нефтяных пятен был разработан отчет, предусматривающий ликвидацию последствий и рекультивацию земель. Также в этом году планируют подготовить аналогичный документ для еще одной площадки, на которой хранилось мазутное топливо.