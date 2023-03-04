04 марта 2023

В Свердловской области ликвидируют места хранения мазутного топлива

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории Тавдинского городского округа ликвидируют места хранения мазутного топлива Фото:

В Тавдинском городском округе (Свердловская область) ликвидируют места хранения мазутного топлива, документацию для устранения отходов планируют разработать к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе национального проекта России «Экология».

Ранее на территории Тавдинского городского округа были две котельные, работавшие возле заводов с мазутным топливом. «В процессе ликвидации заводов места хранения мазута были заброшены, остатки нефтепродуктов образовали две емкости общим объемом около 140 кубических метров», — сообщили в пресс-службе нацпроекта «Экология».

В 2022 году для одного из нефтяных пятен был разработан отчет, предусматривающий ликвидацию последствий и рекультивацию земель. Также в этом году планируют подготовить аналогичный документ для еще одной площадки, на которой хранилось мазутное топливо.

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В Тавдинском городском округе (Свердловская область) ликвидируют места хранения мазутного топлива, документацию для устранения отходов планируют разработать к 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе национального проекта России «Экология». Ранее на территории Тавдинского городского округа были две котельные, работавшие возле заводов с мазутным топливом. «В процессе ликвидации заводов места хранения мазута были заброшены, остатки нефтепродуктов образовали две емкости общим объемом около 140 кубических метров», — сообщили в пресс-службе нацпроекта «Экология». В 2022 году для одного из нефтяных пятен был разработан отчет, предусматривающий ликвидацию последствий и рекультивацию земель. Также в этом году планируют подготовить аналогичный документ для еще одной площадки, на которой хранилось мазутное топливо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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