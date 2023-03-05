В мэрии Кургана пригрозили дачникам

Администрация Кургана 6 марта зовет на встречу председателей дачных и садоводческих товариществ. В мэрии хотят разъяснить меры по соблюдению требований пожбезопасности в условиях особого противопожарного режима. За их невыполнение привлекут к ответственности прежде всего самих председателей.
«Игнорирование данного требования может привести к невыполнению требований пожарной безопасности, что повлечет привлечение к ответственности председателя СНТ как должностного лица. Ущерб от пожара, причиненный третьим лицам или государству, возмещает виновник, который определяется по результатам проверки причин пожара», — указано на сайте мэрии.
Встреча по вопросам подготовки к весеннему пожароопасному сезону состоится в понедельник в 10:00 в большом зале здания администрации города на 3 этаже. Представителей СНТ просят иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
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