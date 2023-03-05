В мэрии Кургана пригрозили дачникам

В мэрии Кургана пригрозили председателям СНТ за невыполнение требований пожбезопасности

06 марта 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана зовет председателей СНТ на важную встречу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана 6 марта зовет на встречу председателей дачных и садоводческих товариществ. В мэрии хотят разъяснить меры по соблюдению требований пожбезопасности в условиях особого противопожарного режима. За их невыполнение привлекут к ответственности прежде всего самих председателей. «Игнорирование данного требования может привести к невыполнению требований пожарной безопасности, что повлечет привлечение к ответственности председателя СНТ как должностного лица. Ущерб от пожара, причиненный третьим лицам или государству, возмещает виновник, который определяется по результатам проверки причин пожара», — указано на сайте мэрии. Встреча по вопросам подготовки к весеннему пожароопасному сезону состоится в понедельник в 10:00 в большом зале здания администрации города на 3 этаже. Представителей СНТ просят иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Администрация Кургана 6 марта зовет на встречу председателей дачных и садоводческих товариществ. В мэрии хотят разъяснить меры по соблюдению требований пожбезопасности в условиях особого противопожарного режима. За их невыполнение привлекут к ответственности прежде всего самих председателей. «Игнорирование данного требования может привести к невыполнению требований пожарной безопасности, что повлечет привлечение к ответственности председателя СНТ как должностного лица. Ущерб от пожара, причиненный третьим лицам или государству, возмещает виновник, который определяется по результатам проверки причин пожара», — указано на сайте мэрии. Встреча по вопросам подготовки к весеннему пожароопасному сезону состоится в понедельник в 10:00 в большом зале здания администрации города на 3 этаже. Представителей СНТ просят иметь с собой документы, удостоверяющие личность.