Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) военнослужащий Данила Коковин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Сухого Лога.
«В ходе специальной военной операции 24 января погиб сухоложец Данила Коковин. Геройски погиб при освобождении города Артемовска Донецкой народной республики», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Бойца посмертно наградили медалью «За отвагу», а также медалью от ЧВК «Вагнер».
Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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