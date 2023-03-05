В ходе спецоперации погиб боец из Свердловской области. Фото

06 марта 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Боец из Сухого Лога погиб на фронте СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) военнослужащий Данила Коковин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Сухого Лога. «В ходе специальной военной операции 24 января погиб сухоложец Данила Коковин. Геройски погиб при освобождении города Артемовска Донецкой народной республики», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Бойца посмертно наградили медалью «За отвагу», а также медалью от ЧВК «Вагнер». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Фото: официальное сообщество администрации Сухого Лога в соцсети «ВКонтакте»

Уроженец Сухого Лога (Свердловская область) военнослужащий Данила Коковин погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Сухого Лога. «В ходе специальной военной операции 24 января погиб сухоложец Данила Коковин. Геройски погиб при освобождении города Артемовска Донецкой народной республики», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Бойца посмертно наградили медалью «За отвагу», а также медалью от ЧВК «Вагнер». Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.