В ЯНАО фильм о суде над нацистами вызвал интерес жителей

В ЯНАО по результатам кинопроката лидером стал фильм «Нюрнберг»

06 марта 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Фильм «Нюрнберг» собрал в кинотеатрах ЯНАО больше полумиллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО по результатам со 2 по 5 марта лидером кинопроката стал художественный фильм о суде над нацистскими преступниками «Нюрнберг». Он собрал больше полумиллиона рублей, сообщает сайт единой автоматизированной системы показов фильмов в кинозалах (ЕАИС). «Художественный фильм „Нюрнберг“ со 2 по 5 марта собрал в ЯНАО 579 тысяч 675 рублей. В кинотеатрах прошел 91 сеанс, в среднем в кинозале находилось 17 человек», — сообщается на сайте ЕАИС. Фильм «Нюрнберг» снят режиссером Николаем Лебедевым и является результатом совместной работы России, Германии, Чехии и Великобритании. Действие военной драмы разворачивается в немецком городе Нюрнберге во время суда над нацистскими преступниками. На втором месте по сборам в ЯНАО — комедия «Беспринципные в деревне», которая при большем количестве сеансов собрала 291 тысячу рублей. Тройку лидеров замыкает фильм «Праведник», собравший в региональном прокате почти 224 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало о фильмах, лидировавших в кинопрокате ЯНАО в феврале. У жителей пользовались спросом кинокартины «Чебурашка», «Праведник» и «Свободные отношения».

В ЯНАО по результатам со 2 по 5 марта лидером кинопроката стал художественный фильм о суде над нацистскими преступниками «Нюрнберг». Он собрал больше полумиллиона рублей, сообщает сайт единой автоматизированной системы показов фильмов в кинозалах (ЕАИС). «Художественный фильм „Нюрнберг“ со 2 по 5 марта собрал в ЯНАО 579 тысяч 675 рублей. В кинотеатрах прошел 91 сеанс, в среднем в кинозале находилось 17 человек», — сообщается на сайте ЕАИС. Фильм «Нюрнберг» снят режиссером Николаем Лебедевым и является результатом совместной работы России, Германии, Чехии и Великобритании. Действие военной драмы разворачивается в немецком городе Нюрнберге во время суда над нацистскими преступниками. На втором месте по сборам в ЯНАО — комедия «Беспринципные в деревне», которая при большем количестве сеансов собрала 291 тысячу рублей. Тройку лидеров замыкает фильм «Праведник», собравший в региональном прокате почти 224 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказало о фильмах, лидировавших в кинопрокате ЯНАО в феврале. У жителей пользовались спросом кинокартины «Чебурашка», «Праведник» и «Свободные отношения».