В Кургане разыскивают восьмиклассницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане полиция ищет пропавшую в районе Шевелевки восьмиклассницу Алису Иваненко. Девочка вышла из школы днем 6 марта и не дошла до дома.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. Проводятся мероприятия по поиску несовершеннолетней, — рассказали в УМВД России по Курганской области.

Сообщается, что школьница пропала по дороге к бабушке, которая живет по адресу ул. Криволапова, 13. Девочка была одета в светлый, блестящий пуховик и бежевую шапку. Последний раз по камерам видеонаблюдения ее видели в районе Дома быта.