05 марта 2023

В Кургане ищут пропавшую восьмиклассницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз и люди. Челябинск, девушка, холод, зима, иней, пар, погода, человек, климат, мороз, метеоусловия, замерзший человек
В Кургане разыскивают восьмиклассницу Фото:

В Кургане полиция ищет пропавшую в районе Шевелевки восьмиклассницу Алису Иваненко. Девочка вышла из школы днем 6 марта и не дошла до дома.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. Проводятся мероприятия по поиску несовершеннолетней, — рассказали в УМВД России по Курганской области.

Сообщается, что школьница пропала по дороге к бабушке, которая живет по адресу ул. Криволапова, 13. Девочка была одета в светлый, блестящий пуховик и бежевую шапку. Последний раз по камерам видеонаблюдения ее видели в районе Дома быта.

Восьмиклассница пропала по дороге из школы

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Кургане полиция ищет пропавшую в районе Шевелевки восьмиклассницу Алису Иваненко. Девочка вышла из школы днем 6 марта и не дошла до дома. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. Проводятся мероприятия по поиску несовершеннолетней, — рассказали в УМВД России по Курганской области. Сообщается, что школьница пропала по дороге к бабушке, которая живет по адресу ул. Криволапова, 13. Девочка была одета в светлый, блестящий пуховик и бежевую шапку. Последний раз по камерам видеонаблюдения ее видели в районе Дома быта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...