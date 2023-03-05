В Кургане разыскивают восьмиклассницу
В Кургане полиция ищет пропавшую в районе Шевелевки восьмиклассницу Алису Иваненко. Девочка вышла из школы днем 6 марта и не дошла до дома.
«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции 3 УМВД России по городу Кургану. Проводятся мероприятия по поиску несовершеннолетней, — рассказали в УМВД России по Курганской области.
Сообщается, что школьница пропала по дороге к бабушке, которая живет по адресу ул. Криволапова, 13. Девочка была одета в светлый, блестящий пуховик и бежевую шапку. Последний раз по камерам видеонаблюдения ее видели в районе Дома быта.
Восьмиклассница пропала по дороге из школы
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