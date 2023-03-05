05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Появление новой сцены Пермской оперы перенесли на следующее десятилетие

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, основные здания и учреждения, памятники. Пермь, город пермь, пермский оперный театр
Творить в старых стенах артистам еще долго Фото:

Власти определились с новыми сроками строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Теперь завершить возведение здания планируется к 2032 году, следует из поправок в адресную инвестпрограмму Пермского края.

«Согласно опубликованным изменениям в Адресную инвестиционную программу Пермского края, завершить возведение новой сцены планируется к 2032 году», — сообщает ИА «Текст». В минстрое оперативно прокомментировать информацию не смогли.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти в центре Перми продолжают изымать земельные участки, которые нужны для реализации проекта новой сцены театра оперы и балета. Источники агентства говорили, что от проекта никто не отказывается, но сроки определить сложно. В апреле 2022 года глава Прикамья Дмитрий Махонин говорил, что стоимость строительства новой сцены оценивается до 20 млрд рублей. В конце 2021 года говорилось о сумме 15 млрд рублей, но и тогда губернатор признавался, что не знает, где их взять. Ранее срок завершения строительства сцены был перенесен на 2026 год.

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Власти определились с новыми сроками строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Теперь завершить возведение здания планируется к 2032 году, следует из поправок в адресную инвестпрограмму Пермского края. «Согласно опубликованным изменениям в Адресную инвестиционную программу Пермского края, завершить возведение новой сцены планируется к 2032 году», — сообщает ИА «Текст». В минстрое оперативно прокомментировать информацию не смогли. Ранее URA.RU рассказывало, что власти в центре Перми продолжают изымать земельные участки, которые нужны для реализации проекта новой сцены театра оперы и балета. Источники агентства говорили, что от проекта никто не отказывается, но сроки определить сложно. В апреле 2022 года глава Прикамья Дмитрий Махонин говорил, что стоимость строительства новой сцены оценивается до 20 млрд рублей. В конце 2021 года говорилось о сумме 15 млрд рублей, но и тогда губернатор признавался, что не знает, где их взять. Ранее срок завершения строительства сцены был перенесен на 2026 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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