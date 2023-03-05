Появление новой сцены Пермской оперы перенесли на следующее десятилетие

06 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Творить в старых стенах артистам еще долго Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Власти определились с новыми сроками строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Теперь завершить возведение здания планируется к 2032 году, следует из поправок в адресную инвестпрограмму Пермского края. «Согласно опубликованным изменениям в Адресную инвестиционную программу Пермского края, завершить возведение новой сцены планируется к 2032 году», — сообщает ИА «Текст». В минстрое оперативно прокомментировать информацию не смогли. Ранее URA.RU рассказывало, что власти в центре Перми продолжают изымать земельные участки, которые нужны для реализации проекта новой сцены театра оперы и балета. Источники агентства говорили, что от проекта никто не отказывается, но сроки определить сложно. В апреле 2022 года глава Прикамья Дмитрий Махонин говорил, что стоимость строительства новой сцены оценивается до 20 млрд рублей. В конце 2021 года говорилось о сумме 15 млрд рублей, но и тогда губернатор признавался, что не знает, где их взять. Ранее срок завершения строительства сцены был перенесен на 2026 год.

Власти определились с новыми сроками строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Теперь завершить возведение здания планируется к 2032 году, следует из поправок в адресную инвестпрограмму Пермского края. «Согласно опубликованным изменениям в Адресную инвестиционную программу Пермского края, завершить возведение новой сцены планируется к 2032 году», — сообщает ИА «Текст». В минстрое оперативно прокомментировать информацию не смогли. Ранее URA.RU рассказывало, что власти в центре Перми продолжают изымать земельные участки, которые нужны для реализации проекта новой сцены театра оперы и балета. Источники агентства говорили, что от проекта никто не отказывается, но сроки определить сложно. В апреле 2022 года глава Прикамья Дмитрий Махонин говорил, что стоимость строительства новой сцены оценивается до 20 млрд рублей. В конце 2021 года говорилось о сумме 15 млрд рублей, но и тогда губернатор признавался, что не знает, где их взять. Ранее срок завершения строительства сцены был перенесен на 2026 год.