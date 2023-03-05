05 марта 2023
04 марта 2023

В Златоусте нашли 11 тонн сливочного масла сомнительного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска, нож
Масло планировали продавать в розницу в Челябинской области и соседних регионах Фото:

В Златоусте Челябинской области нашли 11,7 тонн сливочного масла, незаконно введенного в оборот. О том, что в масле по документам не хватает сливок, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В Златоусте предприятие неправомерно ввело в оборот 11700 кг сливочного масла. Оно изготовлено из нелогического объема сырья — 13653 кг сливок. В среднем из одного кг сливок получается 200 — 300 грамм масла», — уточнили в ведомстве.

Масло планировали продавать в розницу в Челябинской области и соседних регионах. Предприятию направлено предостережение, а специалисту, оформившему масло, приостановили регистрацию в ФГИС «Меркурий».

Ранее бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло в Челябинск и Курган. Его остатки изъяли из оборота в январе 2023 года.

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В Златоусте Челябинской области нашли 11,7 тонн сливочного масла, незаконно введенного в оборот. О том, что в масле по документам не хватает сливок, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В Златоусте предприятие неправомерно ввело в оборот 11700 кг сливочного масла. Оно изготовлено из нелогического объема сырья — 13653 кг сливок. В среднем из одного кг сливок получается 200 — 300 грамм масла», — уточнили в ведомстве. Масло планировали продавать в розницу в Челябинской области и соседних регионах. Предприятию направлено предостережение, а специалисту, оформившему масло, приостановили регистрацию в ФГИС «Меркурий». Ранее бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло в Челябинск и Курган. Его остатки изъяли из оборота в январе 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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