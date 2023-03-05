В Златоусте нашли 11 тонн сливочного масла сомнительного происхождения

Масло планировали продавать в розницу в Челябинской области и соседних регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Златоусте Челябинской области нашли 11,7 тонн сливочного масла, незаконно введенного в оборот. О том, что в масле по документам не хватает сливок, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В Златоусте предприятие неправомерно ввело в оборот 11700 кг сливочного масла. Оно изготовлено из нелогического объема сырья — 13653 кг сливок. В среднем из одного кг сливок получается 200 — 300 грамм масла», — уточнили в ведомстве.

Масло планировали продавать в розницу в Челябинской области и соседних регионах. Предприятию направлено предостережение, а специалисту, оформившему масло, приостановили регистрацию в ФГИС «Меркурий».

Ранее бизнесмен из Екатеринбурга отправил поддельное сливочное масло в Челябинск и Курган. Его остатки изъяли из оборота в январе 2023 года.