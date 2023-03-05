Екатеринбургский митрополит высказался против советских памятников на Украине

Екатеринбургский митрополит против советской символики на освобожденных территориях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) выступил против восстановления советских революционных памятников на бывших украинских территориях. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Мы сами не разделяем тех ценностей, которые стоят за возвращаемыми памятниками и наименованиями. В коммунистическую утопию не верили сами советские вожди, а среди разрушителей СССР были сплошь партийные деятели. Во-вторых, я против возвращения советских названий, поскольку это показывает нашу несамостоятельность и вторичность», — говорится в сообщении митрополита в социальной сети.

Митрополит заявил, что в Советском Союзе за подозрение в коррупции даже главу МВД Николая Щелокова можно было лишить звания генерала. «Сейчас же боязно даже думать о каких-либо аналогиях. В Советском Союзе невозможно было представить, чтобы сын члена политбюро учился в Лондоне. Сейчас у нас самый известный „русский патриот“ — гражданин Израиля. Зависимость от чужого мнения — это слабость. Мы должны идти со своей идеей, которую знаем, а не определять свою позицию абы как, лишь бы противоположно той, что имеет наш враг. Это слабая позиция, тупиковая, унизительная и проигрышная», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) раскритиковал идею о том, чтобы Шигирский идол стал символом Екатеринбурга. Шигирский идол — это древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура, возраст которой достигает 12 100 лет.