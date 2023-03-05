Мэр Перми через полгода утвердил на посту зама соратницу Махонина

Ольга Андрианова утверждена в должности заместителя главы администрации Перми

06 марта 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Алексей Демкин избавил Ольгу Андрианову от приставки «и.о.» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин утвердил на посту своего заместителя Ольгу Андрианову. Как сообщили в мэрии, чиновница, которую считают членом команды губернатора Дмитрия Махонина, избавилась от приставки «и.о.» с 6 марта. «Глава Перми Алексей Демкин утвердил Ольгу Андрианову в должности заместителя главы администрации города. С 6 марта она избавилась от приставки „и.о.“», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Перми. Ольга Андрианова заняла кресло заместителя главы городской администрации 30 августа 2022 года. До этого она руководила госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Этому назначению предшествовал уход с поста вице-мэра Елены Гонцовой. Ее увольнения требовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как ранее сообщало URA.RU, Андрианова считается членом команды Махонина. С 2010 по 2020 год она работала в краевом управлении ФАС России. В ноябре 2020 года она временно возглавила краевое минимущества.

Глава Перми Алексей Демкин утвердил на посту своего заместителя Ольгу Андрианову. Как сообщили в мэрии, чиновница, которую считают членом команды губернатора Дмитрия Махонина, избавилась от приставки «и.о.» с 6 марта. «Глава Перми Алексей Демкин утвердил Ольгу Андрианову в должности заместителя главы администрации города. С 6 марта она избавилась от приставки „и.о.“», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Перми. Ольга Андрианова заняла кресло заместителя главы городской администрации 30 августа 2022 года. До этого она руководила госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Этому назначению предшествовал уход с поста вице-мэра Елены Гонцовой. Ее увольнения требовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как ранее сообщало URA.RU, Андрианова считается членом команды Махонина. С 2010 по 2020 год она работала в краевом управлении ФАС России. В ноябре 2020 года она временно возглавила краевое минимущества.