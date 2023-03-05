Ученый из Екатеринбурга поделилась, как избежать наказания за нарушение закона об иностранных словах

Ученый из Екатеринбурга: самовыражение не будет считаться нарушением закона о запрете иностранных слов

Представители рекламы смогут и дальше создавать необычные слоганы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Принятия закона о запрете иностранных слов не будет ограничивать СМИ, рекламу и литературу, если они будут использовать нерусские слова в качестве самовыражения. Об этом на конференции в ТАСС заявила доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова.

«Закон оставляет право каждой этой сфере самовыражаться. У нас появилась дополнительная статья, где указывается, что необходимо учитывать особенности осуществления деятельности в указанной сфере. Если мы говорим о рекламе, то никто не запрещает нам рекламировать вновь появившиеся товары, использовать лингвокреативные технологии», — пояснила Ворошилова.

Ученый подчеркнула, что опасаться нововведений не стоит, так как закон «О государственном языке Российской Федерации» существует с 2005 года, а данное уточнение об иностранных слова — это всего лишь внесенная поправка. В настоящее время специалисты займутся составлением нормативных словарей, на которые будет ориентироваться закон.

«В законе появляется понятие нормативных словарей. Оно существовало в России и ранее, но в последнее время была проблема, когда перестали появляться академические словари. Теперь государство берет полностью на себя эту функцию. Все изменения, которые связаны с нормативными словарями, вступают в силу с 1 января 2025 года», — рассказала Ворошилова.

Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон, который запрещает использование иностранных слов в государственном русском языке. Исключения составляют лишь те слова, которые не имеют русскоязычных аналогов. Свердловский юрист пояснила, в каких случаях будут наказывать за нарушение данного закона.