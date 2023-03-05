В Екатеринбурге стартовал суд над рецидивистом, обвиненном в убийстве инвалида

Заседание стартовало в Свердловском областном суде Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге предстал перед судом житель поселка Гагарский (Свердловская область) Андрей Трясцин, который обвинен в убийстве женщины-инвалида ради 30 тысяч. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«31 мая 2022 года Трясцин в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, находился в квартире своей знакомой Булатовой. У него возник умысел на разбойное нападение с целью похищения ее имущества», — зачитала прокурор фрагмент обвинения Трясцину.

По версии следствия, Трясцин 25 раз ударил Булатову острым предметом, а затем добил другим подручным средством. Орудия убийства установлены не были, но при осмотре криминалисты обнаружили, что тело женщины исколото, из-за чего та умерла на месте.

Силовики считают, что мужчина, убедившись, что женщина мертва, забрал 30 тысяч рублей и три сотовых телефона. Трясцин скрылся, но силовики поймали его.

Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ранее Трясцина судили за кражи. После жестокого убийства инвалида мужчина рискует отправиться в колонию на пожизненный срок.