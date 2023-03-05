С карты тюменца списали 450 тысяч рублей за чашку кофе

06 марта 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Сумму за кофе случайно увеличили в 1000 раз Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменской кофейне MOGU с карты посетителя списали 450 тысяч рублей за чашку кофе. Об этом в своих соцсетях рассказал владелец кофейни Иван Самойлов. «Кто-то пришел и купил у нас кофе на 450 рублей, а наши ребята случайно списали с него 450 000 рублей. Продали сами дорогой кофе за всю историю кофейни!», — приводит слова предпринимателя «РБК Тюмень». По словам Самойлова, инцидент произошел во время дизайнерского фестиваля IGOLKAmarket. Сейчас деньги уже возвращены покупателю.

В тюменской кофейне MOGU с карты посетителя списали 450 тысяч рублей за чашку кофе. Об этом в своих соцсетях рассказал владелец кофейни Иван Самойлов. «Кто-то пришел и купил у нас кофе на 450 рублей, а наши ребята случайно списали с него 450 000 рублей. Продали сами дорогой кофе за всю историю кофейни!», — приводит слова предпринимателя «РБК Тюмень». По словам Самойлова, инцидент произошел во время дизайнерского фестиваля IGOLKAmarket. Сейчас деньги уже возвращены покупателю.