С карты тюменца списали 450 тысяч рублей за чашку кофе

Сумму за кофе случайно увеличили в 1000 раз
В тюменской кофейне MOGU с карты посетителя списали 450 тысяч рублей за чашку кофе. Об этом в своих соцсетях рассказал владелец кофейни Иван Самойлов.
«Кто-то пришел и купил у нас кофе на 450 рублей, а наши ребята случайно списали с него 450 000 рублей. Продали сами дорогой кофе за всю историю кофейни!», — приводит слова предпринимателя «РБК Тюмень».
По словам Самойлова, инцидент произошел во время дизайнерского фестиваля IGOLKAmarket. Сейчас деньги уже возвращены покупателю.
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