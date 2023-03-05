05 марта 2023
04 марта 2023

С карты тюменца списали 450 тысяч рублей за чашку кофе

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе Завтрак. Тюмень, завтрак, кружка, кофе
Сумму за кофе случайно увеличили в 1000 раз Фото:

В тюменской кофейне MOGU с карты посетителя списали 450 тысяч рублей за чашку кофе. Об этом в своих соцсетях рассказал владелец кофейни Иван Самойлов.

«Кто-то пришел и купил у нас кофе на 450 рублей, а наши ребята случайно списали с него 450 000 рублей. Продали сами дорогой кофе за всю историю кофейни!», — приводит слова предпринимателя «РБК Тюмень».

По словам Самойлова, инцидент произошел во время дизайнерского фестиваля IGOLKAmarket. Сейчас деньги уже возвращены покупателю.

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В тюменской кофейне MOGU с карты посетителя списали 450 тысяч рублей за чашку кофе. Об этом в своих соцсетях рассказал владелец кофейни Иван Самойлов. «Кто-то пришел и купил у нас кофе на 450 рублей, а наши ребята случайно списали с него 450 000 рублей. Продали сами дорогой кофе за всю историю кофейни!», — приводит слова предпринимателя «РБК Тюмень». По словам Самойлова, инцидент произошел во время дизайнерского фестиваля IGOLKAmarket. Сейчас деньги уже возвращены покупателю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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