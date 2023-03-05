Тюменцев научили, как не попасться на уловки продавцов гнилых цветов

Тюменский Роспотребнадзор дал советы о выборе свежих цветов к 8 Марта

06 марта 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Чтобы быть уверенным в свежести букета, не берите готовый, а попросите собрать его при вас Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В преддверии 8 Марта управление Роспотребнадзора по Тюменской области дало жителям несколько советов о том, как правильно выбирать цветы, чтобы не потратить деньги на некачественный букет. Информация размещена на сайте ведомства. «Всем хочется купить красивые цветы, которые долго будут радовать глаз. Для этого необходимо знать уловки, которые используются для поддержания товарного вида застоявшихся цветов», — сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области. Чтобы скрыть несвежесть растений, продавцы прибегают к следующим способам: обрывают сухие и потемневшие лепестки;

оборачивают цветы в яркую упаковку, маскируя ею изъяны;

увядшие цветы добавляют в букеты ко свежесрезанным;

заматывают бутоны, декорируя несвежие лепестки, а также используют для этого красители и блестки. Выбирая букет, нужно следовать нескольким правилам: не платите за уже готовую композицию, пусть ее соберут при вас;

лучше, если в букет будут входить полураспустившиеся бутоны — так цветы дольше простоят свежими;

бутоны не должны быть стянуты резинками, закреплены у основания липкой лентой, защитные лепестки в этом месте должны удалить при вас;

стебли должны быть упругими, их срез — светлым и влажным, а взяв цветок за кончик стебля проследите, чтобы он не наклонялся. Для продления «жизни» букета перед помещением цветов в воду обновите их срез на пару сантиметров. Также можно удалить нижние листья. Стоять цветы должны в прохладном месте, но не на сквозняке. Ранее URA.RU рассказало о ценах на самые дорогие цветы в Тюмени. Больше всего придется заплатить за орхидеи и протеи.

В преддверии 8 Марта управление Роспотребнадзора по Тюменской области дало жителям несколько советов о том, как правильно выбирать цветы, чтобы не потратить деньги на некачественный букет. Информация размещена на сайте ведомства. «Всем хочется купить красивые цветы, которые долго будут радовать глаз. Для этого необходимо знать уловки, которые используются для поддержания товарного вида застоявшихся цветов», — сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области. Чтобы скрыть несвежесть растений, продавцы прибегают к следующим способам: Выбирая букет, нужно следовать нескольким правилам: Для продления «жизни» букета перед помещением цветов в воду обновите их срез на пару сантиметров. Также можно удалить нижние листья. Стоять цветы должны в прохладном месте, но не на сквозняке. Ранее URA.RU рассказало о ценах на самые дорогие цветы в Тюмени. Больше всего придется заплатить за орхидеи и протеи.