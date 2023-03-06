В тюменской ЕР назначили главного по контролю за выборами губернатора

Вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов будет руководить региональным штабом «Единой России» по проведению избирательной кампании 2023 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора (во всей «тюменской матрешке») и нового созыва гордумы Тюмени.
«Решили, что определять кандидатов от „Единой России“ будут жители области во время предварительного голосования. Оно состоится с 22 по 28 мая. Принять в нем участие смогут все наши земляки. Руководить региональным штабом по проведению избирательной кампании доверили секретарю регионального отделения партии Андрею Артюхову», — написал Моор.
В 2023 году у тюменского губернатора истекает пятилетний срок полномочий. Но он еще официально не подтвердил своего участия в выборах главы региона.
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