В тюменской ЕР назначили главного по контролю за выборами губернатора

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор пока не объявлял о выдвижении на новый срок Фото:

Вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов будет руководить региональным штабом «Единой России» по проведению избирательной кампании 2023 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора (во всей «тюменской матрешке») и нового созыва гордумы Тюмени.

«Решили, что определять кандидатов от „Единой России“ будут жители области во время предварительного голосования. Оно состоится с 22 по 28 мая. Принять в нем участие смогут все наши земляки. Руководить региональным штабом по проведению избирательной кампании доверили секретарю регионального отделения партии Андрею Артюхову», — написал Моор.

В 2023 году у тюменского губернатора истекает пятилетний срок полномочий. Но он еще официально не подтвердил своего участия в выборах главы региона.

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Вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов будет руководить региональным штабом «Единой России» по проведению избирательной кампании 2023 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора (во всей «тюменской матрешке») и нового созыва гордумы Тюмени. «Решили, что определять кандидатов от „Единой России“ будут жители области во время предварительного голосования. Оно состоится с 22 по 28 мая. Принять в нем участие смогут все наши земляки. Руководить региональным штабом по проведению избирательной кампании доверили секретарю регионального отделения партии Андрею Артюхову», — написал Моор. В 2023 году у тюменского губернатора истекает пятилетний срок полномочий. Но он еще официально не подтвердил своего участия в выборах главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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