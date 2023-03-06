В тюменской ЕР назначили главного по контролю за выборами губернатора

06 марта 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Александр Моор пока не объявлял о выдвижении на новый срок Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов будет руководить региональным штабом «Единой России» по проведению избирательной кампании 2023 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора (во всей «тюменской матрешке») и нового созыва гордумы Тюмени. «Решили, что определять кандидатов от „Единой России“ будут жители области во время предварительного голосования. Оно состоится с 22 по 28 мая. Принять в нем участие смогут все наши земляки. Руководить региональным штабом по проведению избирательной кампании доверили секретарю регионального отделения партии Андрею Артюхову», — написал Моор. В 2023 году у тюменского губернатора истекает пятилетний срок полномочий. Но он еще официально не подтвердил своего участия в выборах главы региона.

Вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов будет руководить региональным штабом «Единой России» по проведению избирательной кампании 2023 года. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. В сентябре в регионе пройдут выборы губернатора (во всей «тюменской матрешке») и нового созыва гордумы Тюмени. «Решили, что определять кандидатов от „Единой России“ будут жители области во время предварительного голосования. Оно состоится с 22 по 28 мая. Принять в нем участие смогут все наши земляки. Руководить региональным штабом по проведению избирательной кампании доверили секретарю регионального отделения партии Андрею Артюхову», — написал Моор. В 2023 году у тюменского губернатора истекает пятилетний срок полномочий. Но он еще официально не подтвердил своего участия в выборах главы региона.