Военком просит помощи в призыве у мэра Тюмени Кухарука

06 марта 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

К мэру Тюмени Руслану Кухаруку обратился за помощью городской комиссар Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского округа Тюмени Тарас Малофеев обратился к мэру Руслану Кухаруку за содействием администрации в поиске людей для весеннего призыва. По информации источников URA.RU, комиссариат пытается перестраховаться перед стартом призывной кампании в апреле. «У Малофеева могут возникнуть проблемы, связанные с большим количеством уехавших и не годных к военной службе. Новая госполитика, направленная на сплочение оборонки и органов исполнительной власти дает комиссару возможность обращаться к Руслану Кухаруку по такому вопросу», — прокомментировал источник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как мэр Тюмени Руслан Кухарук вмешался в противостояние управляющей компании и заместителя директора департамента городского хозяйства. Конфликт вспыхнул после того, как чиновник назначил частной УК обслуживание экономически невыгодных объектов.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского округа Тюмени Тарас Малофеев обратился к мэру Руслану Кухаруку за содействием администрации в поиске людей для весеннего призыва. По информации источников URA.RU, комиссариат пытается перестраховаться перед стартом призывной кампании в апреле. «У Малофеева могут возникнуть проблемы, связанные с большим количеством уехавших и не годных к военной службе. Новая госполитика, направленная на сплочение оборонки и органов исполнительной власти дает комиссару возможность обращаться к Руслану Кухаруку по такому вопросу», — прокомментировал источник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как мэр Тюмени Руслан Кухарук вмешался в противостояние управляющей компании и заместителя директора департамента городского хозяйства. Конфликт вспыхнул после того, как чиновник назначил частной УК обслуживание экономически невыгодных объектов.