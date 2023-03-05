Военком просит помощи в призыве у мэра Тюмени Кухарука

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского округа Тюмени Тарас Малофеев обратился к мэру Руслану Кухаруку за содействием администрации в поиске людей для весеннего призыва. По информации источников URA.RU, комиссариат пытается перестраховаться перед стартом призывной кампании в апреле.
«У Малофеева могут возникнуть проблемы, связанные с большим количеством уехавших и не годных к военной службе. Новая госполитика, направленная на сплочение оборонки и органов исполнительной власти дает комиссару возможность обращаться к Руслану Кухаруку по такому вопросу», — прокомментировал источник агентства.
Ранее URA.RU сообщало о том, как мэр Тюмени Руслан Кухарук вмешался в противостояние управляющей компании и заместителя директора департамента городского хозяйства. Конфликт вспыхнул после того, как чиновник назначил частной УК обслуживание экономически невыгодных объектов.
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