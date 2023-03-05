05 марта 2023

Военком просит помощи в призыве у мэра Тюмени Кухарука

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по инвестиционному климату в правительстве Тюменской области. Тюмень, кухарук руслан
К мэру Тюмени Руслану Кухаруку обратился за помощью городской комиссар Фото:

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского округа Тюмени Тарас Малофеев обратился к мэру Руслану Кухаруку за содействием администрации в поиске людей для весеннего призыва. По информации источников URA.RU, комиссариат пытается перестраховаться перед стартом призывной кампании в апреле.

«У Малофеева могут возникнуть проблемы, связанные с большим количеством уехавших и не годных к военной службе. Новая госполитика, направленная на сплочение оборонки и органов исполнительной власти дает комиссару возможность обращаться к Руслану Кухаруку по такому вопросу», — прокомментировал источник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, как мэр Тюмени Руслан Кухарук вмешался в противостояние управляющей компании и заместителя директора департамента городского хозяйства. Конфликт вспыхнул после того, как чиновник назначил частной УК обслуживание экономически невыгодных объектов.

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Временно исполняющий обязанности военного комиссара Ленинского округа Тюмени Тарас Малофеев обратился к мэру Руслану Кухаруку за содействием администрации в поиске людей для весеннего призыва. По информации источников URA.RU, комиссариат пытается перестраховаться перед стартом призывной кампании в апреле. «У Малофеева могут возникнуть проблемы, связанные с большим количеством уехавших и не годных к военной службе. Новая госполитика, направленная на сплочение оборонки и органов исполнительной власти дает комиссару возможность обращаться к Руслану Кухаруку по такому вопросу», — прокомментировал источник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как мэр Тюмени Руслан Кухарук вмешался в противостояние управляющей компании и заместителя директора департамента городского хозяйства. Конфликт вспыхнул после того, как чиновник назначил частной УК обслуживание экономически невыгодных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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