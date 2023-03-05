05 марта 2023

В Кургане подросток помогал ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Курганская полиция задержала подростка за участие в ОПГ Фото:

Курганские следователи передали в суд дело о распространении наркотиков в отношении преступной группы с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказали в следственном управлении региона.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей областного центра, один из которых несовершеннолетний. <…> они обвиняются в совершении более 25 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», — сообщили в пресс-службе управления. Их деятельность была пресечена в результате оперативных мероприятий.

Свою деятельность группировка начала вести в апреле прошлого года. Все указания они получали через мессенджеры.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вычислили незаконную группу. Молодые люди признали свою вину, показали полицейским места распространения и хранения наркотиков, способствовали следствию.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю Курганской области грозит срок за хранение наркотиков. Запрещенные вещества нашли в доме у ранее судимого жителя Катайского округа.

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Курганские следователи передали в суд дело о распространении наркотиков в отношении преступной группы с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказали в следственном управлении региона. «Завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых жителей областного центра, один из которых несовершеннолетний. <…> они обвиняются в совершении более 25 преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 п. „а“, „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)», — сообщили в пресс-службе управления. Их деятельность была пресечена в результате оперативных мероприятий. Свою деятельность группировка начала вести в апреле прошлого года. Все указания они получали через мессенджеры. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков вычислили незаконную группу. Молодые люди признали свою вину, показали полицейским места распространения и хранения наркотиков, способствовали следствию. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Курганской области грозит срок за хранение наркотиков. Запрещенные вещества нашли в доме у ранее судимого жителя Катайского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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