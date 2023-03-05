Мэрия района в ЯНАО ликвидировала очереди в детсады

Власти Шурышкарского района ЯНАО ликвидировали очереди в учреждения дошкольного образования. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, таких результатов удалось достичь за 2022 год.
«Важным результатом 2022 года стала ликвидация очереди в детские сады — сегодня все юные шурышкарцы обеспечены местами в дошкольных учреждениях. Открыли новый детский сад в Лопхарях для 40 малышей, раньше учреждение располагалось в приспособленном помещении. Начали свою работу оборудованные группы для дошкольников сразу в трех поселениях района — Мужах, Шурышкарах и Питляре», — говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что в скором времени возобновят реконструкцию школы в селе Горки, которая рассчитана на 325 школьников. Планируется, что объект сдадут в 2023 году. К тому, же в следующем учебном году в селе Азовах, Питляре и Овгорте появятся Центры образования естественно-научной и технологической направленностей — «Точка роста». До этого такой центр открыли в селе Восяхово.
Ранее сообщалось, что губернатор округа Дмитрий Артюхов начал проводить «муниципальные часы» с главами муниципалитетов. Первым за развитие района отчитывался мэр Тазовского района Василий Паршаков.
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