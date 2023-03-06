06 марта 2023

В Санкт-Петербурге задержали рейс до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
Рейс в Тюмень задержали на 2,5 часа Фото:

Рейс из Санкт-Петербурга прилетит в Тюмень почти с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс ДР 591 Санкт-Петербург — Тюмень. Прибытие по расписанию: 05:20. Расчетное время: 7:55», — указано на онлайн-табло.

В адрес авиакомпании Победа, которая выполняет перелеты по данному направлению, агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали рейс до Новосибирска. Как сообщили в справочной службе Рощино, причиной позднего вылета стало дообслуживание судна перед совершением рейса.

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Рейс из Санкт-Петербурга прилетит в Тюмень почти с трехчасовой задержкой. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс ДР 591 Санкт-Петербург — Тюмень. Прибытие по расписанию: 05:20. Расчетное время: 7:55», — указано на онлайн-табло. В адрес авиакомпании Победа, которая выполняет перелеты по данному направлению, агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени задержали рейс до Новосибирска. Как сообщили в справочной службе Рощино, причиной позднего вылета стало дообслуживание судна перед совершением рейса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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