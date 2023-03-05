05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

В городе ЯНАО откроют подростковый клуб, адаптированный под особенных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, значок инвалид, инвалидность
Дети смогут развиваться в комфортной среде Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) при поддержке губернатора Артюхова откроют подростковый клуб «Пространство», адаптированный для детей с ограниченными возможностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Романов.

«Новый подростковый клуб „Пространство“ заработает уже в апреле. Помещение <…> ремонтируем благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова. Важно, что новый клуб будет адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении мэра.

Романов уточнил, что в клубе будут работать социальные педагоги и психологи, готовые оказать помощь детям. Ребята смогут чувствовать себя востребованными, нужными и развиваться в комфортных условиях. Мэр добавил, что помимо нового клуба ремонтные работы ведутся в клубах «Квартал», «Высокий полет» и «Шанс».

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое «Единая Россия» стала инициатором создания в городе секции по плаванию для особенных детей. После общения с тренером по плаванию, 27 семей записали своих детей с ограниченными возможностями в будущую секцию.

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В Ноябрьске (ЯНАО) при поддержке губернатора Артюхова откроют подростковый клуб «Пространство», адаптированный для детей с ограниченными возможностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Романов. «Новый подростковый клуб „Пространство“ заработает уже в апреле. Помещение <…> ремонтируем благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова. Важно, что новый клуб будет адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении мэра. Романов уточнил, что в клубе будут работать социальные педагоги и психологи, готовые оказать помощь детям. Ребята смогут чувствовать себя востребованными, нужными и развиваться в комфортных условиях. Мэр добавил, что помимо нового клуба ремонтные работы ведутся в клубах «Квартал», «Высокий полет» и «Шанс». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое «Единая Россия» стала инициатором создания в городе секции по плаванию для особенных детей. После общения с тренером по плаванию, 27 семей записали своих детей с ограниченными возможностями в будущую секцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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