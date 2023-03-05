В городе ЯНАО откроют подростковый клуб, адаптированный под особенных детей

06 марта 2023 в 23:23 Размер текста - 17 +

Дети смогут развиваться в комфортной среде Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) при поддержке губернатора Артюхова откроют подростковый клуб «Пространство», адаптированный для детей с ограниченными возможностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Романов. «Новый подростковый клуб „Пространство“ заработает уже в апреле. Помещение <…> ремонтируем благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова. Важно, что новый клуб будет адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении мэра. Романов уточнил, что в клубе будут работать социальные педагоги и психологи, готовые оказать помощь детям. Ребята смогут чувствовать себя востребованными, нужными и развиваться в комфортных условиях. Мэр добавил, что помимо нового клуба ремонтные работы ведутся в клубах «Квартал», «Высокий полет» и «Шанс». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое «Единая Россия» стала инициатором создания в городе секции по плаванию для особенных детей. После общения с тренером по плаванию, 27 семей записали своих детей с ограниченными возможностями в будущую секцию.

В Ноябрьске (ЯНАО) при поддержке губернатора Артюхова откроют подростковый клуб «Пространство», адаптированный для детей с ограниченными возможностями. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Алексей Романов. «Новый подростковый клуб „Пространство“ заработает уже в апреле. Помещение <…> ремонтируем благодаря поддержке губернатора Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова. Важно, что новый клуб будет адаптирован для детей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении мэра. Романов уточнил, что в клубе будут работать социальные педагоги и психологи, готовые оказать помощь детям. Ребята смогут чувствовать себя востребованными, нужными и развиваться в комфортных условиях. Мэр добавил, что помимо нового клуба ремонтные работы ведутся в клубах «Квартал», «Высокий полет» и «Шанс». Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое «Единая Россия» стала инициатором создания в городе секции по плаванию для особенных детей. После общения с тренером по плаванию, 27 семей записали своих детей с ограниченными возможностями в будущую секцию.