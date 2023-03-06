06 марта 2023
05 марта 2023

В аэропорту Санкт-Петербурга задержали вылет самолета в Сургут. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Вылет задержан из-за плохих погодных условий Фото:

Рейс авиакомпании Utair из Санкт-Петербурга в Сургут (ХМАО) задержали в аэропорту вылета из-за плохих погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в справочной службе воздушной гавани Сургута.

«Рейс ЮT470 из Санкт-Петербурга (Пулково) в Сургут 7 марта задержан. Ожидаемое время прибытия 7 марта в 6:19. Задержка вылета связана с плохими метеоусловиями в аэропорту вылета», — сообщили в справочной службе. На данный момент самолет находится в пути. Ориентировочное время задержки прибытия в Сургут составит около полутора часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута более чем на четыре часа задержали авиарейс компании Utair до Санкт-Петербурга. Несмотря на это регистрация на рейс была окончена.

Рейс должен был прибыть в 4:50 местного времени

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Рейс авиакомпании Utair из Санкт-Петербурга в Сургут (ХМАО) задержали в аэропорту вылета из-за плохих погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в справочной службе воздушной гавани Сургута. «Рейс ЮT470 из Санкт-Петербурга (Пулково) в Сургут 7 марта задержан. Ожидаемое время прибытия 7 марта в 6:19. Задержка вылета связана с плохими метеоусловиями в аэропорту вылета», — сообщили в справочной службе. На данный момент самолет находится в пути. Ориентировочное время задержки прибытия в Сургут составит около полутора часов. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута более чем на четыре часа задержали авиарейс компании Utair до Санкт-Петербурга. Несмотря на это регистрация на рейс была окончена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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