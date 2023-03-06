Вылет задержан из-за плохих погодных условий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рейс авиакомпании Utair из Санкт-Петербурга в Сургут (ХМАО) задержали в аэропорту вылета из-за плохих погодных условий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в справочной службе воздушной гавани Сургута.

«Рейс ЮT470 из Санкт-Петербурга (Пулково) в Сургут 7 марта задержан. Ожидаемое время прибытия 7 марта в 6:19. Задержка вылета связана с плохими метеоусловиями в аэропорту вылета», — сообщили в справочной службе. На данный момент самолет находится в пути. Ориентировочное время задержки прибытия в Сургут составит около полутора часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута более чем на четыре часа задержали авиарейс компании Utair до Санкт-Петербурга. Несмотря на это регистрация на рейс была окончена.