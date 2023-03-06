06 марта 2023

В челябинском городе продается половина молокозавода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южноуральский молокозавод и дом культуры Южноуральск Челябинск, молокозавод
В объявлении о продаже указано, что предприятие обеспечено сырьем и сбытом Фото:

В Юрюзани Челябинской областью продается половина молокозавода. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений.

«Челябинская область, Катав-Ивановский район, Юрюзань. Продается 50% доли в молокозаводе мощностью переработки до 20 тонн в смену. Ассортимент продукции: молоко, сметана, мягкие сыры. Сертифицировано на производство продукции детского питания. Предприятие обеспечено сырьем и сбытом», — сказано в объявлении на «Авито».

Цена половины молокозавода указана в размере 25 млн рублей. В то же время автор объявления указал, что размер доли и стоимость обсуждаемы. В качестве цели продажи указано привлечение инвестиций.

Недавно в Челябинской области выставили на продажу ресторанно-гостиничный комплекс «Брудершафт» в Сосновском районе. Стоимость комплекса составляет 20 млн 990 тысяч рублей, он находится в 10 км от Челябинска.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Юрюзани Челябинской областью продается половина молокозавода. Информация об этом размещена на популярном сайте объявлений. «Челябинская область, Катав-Ивановский район, Юрюзань. Продается 50% доли в молокозаводе мощностью переработки до 20 тонн в смену. Ассортимент продукции: молоко, сметана, мягкие сыры. Сертифицировано на производство продукции детского питания. Предприятие обеспечено сырьем и сбытом», — сказано в объявлении на «Авито». Цена половины молокозавода указана в размере 25 млн рублей. В то же время автор объявления указал, что размер доли и стоимость обсуждаемы. В качестве цели продажи указано привлечение инвестиций. Недавно в Челябинской области выставили на продажу ресторанно-гостиничный комплекс «Брудершафт» в Сосновском районе. Стоимость комплекса составляет 20 млн 990 тысяч рублей, он находится в 10 км от Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...