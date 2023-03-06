06 марта 2023

Спившегося тюменского бизнесмена заставили заплатить алименты сыну

© Служба новостей «URA.RU»
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Имущество мужчины продали, а деньги отдали ребенку в счет долга по алиментам Фото:

В Тюменской области один из успешных предпринимателей пристрастился к алкоголю, развелся и не стал платить своему сыну алименты, однако судебным приставам удалось заставить мужчину исполнять свои обязанности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В прошлом успешный предприниматель пристрастился к алкоголю, состоял на учете в диспансерах, разрушил свою семью, бизнес, репутацию, стал вести аморальный образ жизни, забыв об отцовстве. За долгие годы ни разу не выплатив алименты, задолжав сыну более 300 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Чтобы покрыть долг мужчины перед мальчиком, судебные приставы Тюменского района арестовали и реализовали нежилое помещение, принадлежавшее отцу ребенка. Денег бывшему бизнесмену хватило и на погашение неуплаченных алиментов, и на закрытие долгов по налогам. А сам мужчина после всего произошедшего одумался: он устроился на работу и с его зарплаты сыну отчисляют алиментные платежи.

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В Тюменской области один из успешных предпринимателей пристрастился к алкоголю, развелся и не стал платить своему сыну алименты, однако судебным приставам удалось заставить мужчину исполнять свои обязанности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В прошлом успешный предприниматель пристрастился к алкоголю, состоял на учете в диспансерах, разрушил свою семью, бизнес, репутацию, стал вести аморальный образ жизни, забыв об отцовстве. За долгие годы ни разу не выплатив алименты, задолжав сыну более 300 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области. Чтобы покрыть долг мужчины перед мальчиком, судебные приставы Тюменского района арестовали и реализовали нежилое помещение, принадлежавшее отцу ребенка. Денег бывшему бизнесмену хватило и на погашение неуплаченных алиментов, и на закрытие долгов по налогам. А сам мужчина после всего произошедшего одумался: он устроился на работу и с его зарплаты сыну отчисляют алиментные платежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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