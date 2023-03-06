Спившегося тюменского бизнесмена заставили заплатить алименты сыну

07 марта 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Имущество мужчины продали, а деньги отдали ребенку в счет долга по алиментам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области один из успешных предпринимателей пристрастился к алкоголю, развелся и не стал платить своему сыну алименты, однако судебным приставам удалось заставить мужчину исполнять свои обязанности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В прошлом успешный предприниматель пристрастился к алкоголю, состоял на учете в диспансерах, разрушил свою семью, бизнес, репутацию, стал вести аморальный образ жизни, забыв об отцовстве. За долгие годы ни разу не выплатив алименты, задолжав сыну более 300 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области. Чтобы покрыть долг мужчины перед мальчиком, судебные приставы Тюменского района арестовали и реализовали нежилое помещение, принадлежавшее отцу ребенка. Денег бывшему бизнесмену хватило и на погашение неуплаченных алиментов, и на закрытие долгов по налогам. А сам мужчина после всего произошедшего одумался: он устроился на работу и с его зарплаты сыну отчисляют алиментные платежи.

В Тюменской области один из успешных предпринимателей пристрастился к алкоголю, развелся и не стал платить своему сыну алименты, однако судебным приставам удалось заставить мужчину исполнять свои обязанности. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В прошлом успешный предприниматель пристрастился к алкоголю, состоял на учете в диспансерах, разрушил свою семью, бизнес, репутацию, стал вести аморальный образ жизни, забыв об отцовстве. За долгие годы ни разу не выплатив алименты, задолжав сыну более 300 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФССП по Тюменской области. Чтобы покрыть долг мужчины перед мальчиком, судебные приставы Тюменского района арестовали и реализовали нежилое помещение, принадлежавшее отцу ребенка. Денег бывшему бизнесмену хватило и на погашение неуплаченных алиментов, и на закрытие долгов по налогам. А сам мужчина после всего произошедшего одумался: он устроился на работу и с его зарплаты сыну отчисляют алиментные платежи.