06 марта 2023

Пермские адвокаты ищут добровольца, чтобы бесплатно отменить ему судебный приказ

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Адвокаты попытаются отменить приказ необычным способом Фото:

Пермские адвокаты ищут добровольца, который получил судебный приказ о взыскании денег. Они готовы бесплатно отменить приказ, чтобы протестировать одну юридическую идею. Объявление на своей странице в соцсетях разместил адвокат, управляющий партнер компании B2B Law Илья Демин.

«Нам нужен человек, на которого был выдан судебный приказ. Мы готовы бесплатно заняться его отменой. Все в плюсе: мы протестируем нашу идею, а человек получит бесплатную отмену приказа от адвокатов по обжалованию», — написал Илья Демин.

Как именно адвокаты хотят отменить судебный приказ — пока не рассказывают. В комментариях к объявлению заметили, что у мировых судей и так просто отменить приказ. На что автор объявления ответил, что есть идея, как сделать это эффективнее.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермские адвокаты отстояли права жителя, который приобрел онлайн-курс за 100 тысяч рублей, но так и не начал обучение. Онлайн-платформа GeekBrains не хотела возвращать деньги.

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Пермские адвокаты ищут добровольца, который получил судебный приказ о взыскании денег. Они готовы бесплатно отменить приказ, чтобы протестировать одну юридическую идею. Объявление на своей странице в соцсетях разместил адвокат, управляющий партнер компании B2B Law Илья Демин. «Нам нужен человек, на которого был выдан судебный приказ. Мы готовы бесплатно заняться его отменой. Все в плюсе: мы протестируем нашу идею, а человек получит бесплатную отмену приказа от адвокатов по обжалованию», — написал Илья Демин. Как именно адвокаты хотят отменить судебный приказ — пока не рассказывают. В комментариях к объявлению заметили, что у мировых судей и так просто отменить приказ. На что автор объявления ответил, что есть идея, как сделать это эффективнее. Ранее URA.RU рассказывало, как пермские адвокаты отстояли права жителя, который приобрел онлайн-курс за 100 тысяч рублей, но так и не начал обучение. Онлайн-платформа GeekBrains не хотела возвращать деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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