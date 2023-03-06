Пермские адвокаты ищут добровольца, чтобы бесплатно отменить ему судебный приказ

07 марта 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Адвокаты попытаются отменить приказ необычным способом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские адвокаты ищут добровольца, который получил судебный приказ о взыскании денег. Они готовы бесплатно отменить приказ, чтобы протестировать одну юридическую идею. Объявление на своей странице в соцсетях разместил адвокат, управляющий партнер компании B2B Law Илья Демин. «Нам нужен человек, на которого был выдан судебный приказ. Мы готовы бесплатно заняться его отменой. Все в плюсе: мы протестируем нашу идею, а человек получит бесплатную отмену приказа от адвокатов по обжалованию», — написал Илья Демин. Как именно адвокаты хотят отменить судебный приказ — пока не рассказывают. В комментариях к объявлению заметили, что у мировых судей и так просто отменить приказ. На что автор объявления ответил, что есть идея, как сделать это эффективнее. Ранее URA.RU рассказывало, как пермские адвокаты отстояли права жителя, который приобрел онлайн-курс за 100 тысяч рублей, но так и не начал обучение. Онлайн-платформа GeekBrains не хотела возвращать деньги.

Пермские адвокаты ищут добровольца, который получил судебный приказ о взыскании денег. Они готовы бесплатно отменить приказ, чтобы протестировать одну юридическую идею. Объявление на своей странице в соцсетях разместил адвокат, управляющий партнер компании B2B Law Илья Демин. «Нам нужен человек, на которого был выдан судебный приказ. Мы готовы бесплатно заняться его отменой. Все в плюсе: мы протестируем нашу идею, а человек получит бесплатную отмену приказа от адвокатов по обжалованию», — написал Илья Демин. Как именно адвокаты хотят отменить судебный приказ — пока не рассказывают. В комментариях к объявлению заметили, что у мировых судей и так просто отменить приказ. На что автор объявления ответил, что есть идея, как сделать это эффективнее. Ранее URA.RU рассказывало, как пермские адвокаты отстояли права жителя, который приобрел онлайн-курс за 100 тысяч рублей, но так и не начал обучение. Онлайн-платформа GeekBrains не хотела возвращать деньги.