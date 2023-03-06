06 марта 2023

Екатеринбурженки составили топ необычных подарков на 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветочный магазин. Екатеринбург, букет, цветочный магазин, флористика, цветы, магазин цветов, салон цветов
Цветы являются традиционным подарком на 8 Марта, но каждый год букеты удивляют женщин Фото:

Среди необычных подарков, которые екатеринбурженки получали в преддверии Международного женского дня, были комнатные растения, домашние животные, компас, летняя резина и набор рыбака. Такими данным с корреспондентом URA.RU поделился сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Для 12% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 10% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца», — рассказали представители SuperJob. Также 7% получали украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь, а 3% были одарены такими подарками, как путешествие, посуда и бытовая техника. Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

Ранее екатеринбуржцы рассказали, что готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина около 2300 рублей. Также аналитики определили, как екатеринбуржцы относятся к букетам для мужчин. Более трети респондентов считают, что букеты мужчинам дарить не зазорно.

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Среди необычных подарков, которые екатеринбурженки получали в преддверии Международного женского дня, были комнатные растения, домашние животные, компас, летняя резина и набор рыбака. Такими данным с корреспондентом URA.RU поделился сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Для 12% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 10% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца», — рассказали представители SuperJob. Также 7% получали украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь, а 3% были одарены такими подарками, как путешествие, посуда и бытовая техника. Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек. Ранее екатеринбуржцы рассказали, что готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина около 2300 рублей. Также аналитики определили, как екатеринбуржцы относятся к букетам для мужчин. Более трети респондентов считают, что букеты мужчинам дарить не зазорно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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