Екатеринбурженки составили топ необычных подарков на 8 Марта

07 марта 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Цветы являются традиционным подарком на 8 Марта, но каждый год букеты удивляют женщин Фото: Размик Закарян © URA.RU Среди необычных подарков, которые екатеринбурженки получали в преддверии Международного женского дня, были комнатные растения, домашние животные, компас, летняя резина и набор рыбака. Такими данным с корреспондентом URA.RU поделился сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Для 12% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 10% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца», — рассказали представители SuperJob. Также 7% получали украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь, а 3% были одарены такими подарками, как путешествие, посуда и бытовая техника. Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек. Ранее екатеринбуржцы рассказали, что готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина около 2300 рублей. Также аналитики определили, как екатеринбуржцы относятся к букетам для мужчин. Более трети респондентов считают, что букеты мужчинам дарить не зазорно.

Среди необычных подарков, которые екатеринбурженки получали в преддверии Международного женского дня, были комнатные растения, домашние животные, компас, летняя резина и набор рыбака. Такими данным с корреспондентом URA.RU поделился сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Для 12% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 10% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца», — рассказали представители SuperJob. Также 7% получали украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь, а 3% были одарены такими подарками, как путешествие, посуда и бытовая техника. Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек. Ранее екатеринбуржцы рассказали, что готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина около 2300 рублей. Также аналитики определили, как екатеринбуржцы относятся к букетам для мужчин. Более трети респондентов считают, что букеты мужчинам дарить не зазорно.