Куйвашев назначил ответственных за главные выборы Свердловской области

«Единая Россия» сформировала оргкомитет по проведению праймериз в Свердловской области

Евгений Куйвашев собрал людей, которые определят ход праймериз ЕР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское отделение «Единой России» во главе с губернатором Евгением Куйвашевым сформировало оргкомитеты по проведению предварительного голосования перед выборами в думу Екатеринбурга и заксобрание по Ирбитскому округу. В двух списках, которые появились в распоряжении URA.RU, значатся по 22 фамилии. Эти люди определят кандидатов, ход праймериз и их итоги.

Председателем обоих оргкомитетов назначен глава свердловского исполкома ЕР и первый вице-спикер заксо Дмитрий Жуков. Вместе с ним в оба списка вошли Куйвашев, политический вице-губернатор Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, его зам Сергей Плахотин, статусные депутаты заксобрания Сергей Никонов и Михаил Клименко, а также глава ОТВ Элеонора Расулова, ректор УрГЭУ Яков Силин и директор медколледжа Ирина Левина.

Также в оба оргкомитета включены единороссы второго эшелона. Это руководитель свердловской «Молодой гвардии» Данил Тупица, его соратницы Екатерина Шимова и Анастасия Стахеева, глава Дома добровольца Евгений Дайнес, первый замглавы исполкома ЕР Евгений Кисеев, представители районных отделений партии в Екатеринбурге Лариса Филиппова, Божена Бородкина и Алексей Степнов, а также юрист исполкома Евгения Габдулхаева и член объединения «Ветеранов и инвалидов Афганистана и Чечни» Евгений Зеленков.

Составы комитетов по праймериз в гордуму и заксобрание отличаются только двумя фамилиями. Во второй вошли областные депутаты Петр Соколюк и Сергей Карякин. В «городском» списке вместо них — замглавы Ленинского района Юрий Мальцев и представитель ЕР в Октябрьском районе Екатерина Фомина.

Праймериз пройдут по так называемой «первой» модели, когда проголосовать за выдвиженцев смогут все избиратели в своих округах. Внутрипартийное голосование назначено на конец мая — с 22 по 28 число. Выборы в думу Екатеринбурга и заксобрание, как ожидается, состоятся 10 сентября. В этот день будет избраны 35 депутатов нового созыва гордумы и разыгран один вакантный мандат заксо по Ирбитскому округу. URA.RU ранее сообщало, что от ЕР на него будет претендовать депутат-списочник Алексей Коробейников.