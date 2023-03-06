Тюменские ювелиры призвали не вестись на низкую стоимость украшений к 8 Марта

07 марта 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

О качестве украшения может рассказать бирка на самом изделии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В преддверии 8 Марта директор одного из тюменских ювелирных салонов дал несколько советов о том, как правильно выбрать драгоценности и не нарваться на подделку. По его словам, важными факторами является наличие бирки и цена изделия. «В первую очередь, нужно обращать внимание на бирку изделия. Это своего рода паспорт, где указан состав и металл, прописаны все характеристики. Если ее нет или информация на ней стерта, повреждена — то подлинность такого изделия стоит под вопросом», — делится специалист. Кроме того, по словам директора ювелирного салона, важно приобретать изделия только в проверенных специализированных магазинах. При желании покупатель может попросить у продавца сертификаты на продукцию. Также ни магазин, ни покупатель не застрахован от производственного брака. «Заводские дефекты могут быть, ювелирные магазины обязаны предоставлять гарантию на изделия в течение нескольких лет», — добавляет директор ювелирного салона. Также специалист не советует приобретать украшения с подозрительно низкой ценой. «Маленькая стоимость должна насторожить. Это говорит о том, что изделие, скорее всего, либо поддельное, либо имеет примесь других металлов», — рассказывает собеседник агентства. Ранее агентство рассказывало о том, как правильно выбрать цветы к 8 Марта. Специалисты из Роспотребнадзора рекомендуют не покупать готовые композиции, обращать внимание на стебли цветка и на оформление букета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии 8 Марта директор одного из тюменских ювелирных салонов дал несколько советов о том, как правильно выбрать драгоценности и не нарваться на подделку. По его словам, важными факторами является наличие бирки и цена изделия. «В первую очередь, нужно обращать внимание на бирку изделия. Это своего рода паспорт, где указан состав и металл, прописаны все характеристики. Если ее нет или информация на ней стерта, повреждена — то подлинность такого изделия стоит под вопросом», — делится специалист. Кроме того, по словам директора ювелирного салона, важно приобретать изделия только в проверенных специализированных магазинах. При желании покупатель может попросить у продавца сертификаты на продукцию. Также ни магазин, ни покупатель не застрахован от производственного брака. «Заводские дефекты могут быть, ювелирные магазины обязаны предоставлять гарантию на изделия в течение нескольких лет», — добавляет директор ювелирного салона. Также специалист не советует приобретать украшения с подозрительно низкой ценой. «Маленькая стоимость должна насторожить. Это говорит о том, что изделие, скорее всего, либо поддельное, либо имеет примесь других металлов», — рассказывает собеседник агентства. Ранее агентство рассказывало о том, как правильно выбрать цветы к 8 Марта. Специалисты из Роспотребнадзора рекомендуют не покупать готовые композиции, обращать внимание на стебли цветка и на оформление букета.