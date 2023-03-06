06 марта 2023

Семье курганского бойца СВО вручили награды от Минобороны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
В Шадринске награды героя получила его мама Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области семье погибшего на СВО бойца передали государственные награды. Об этом сообщил глава города Шадринска Антон Мокан в своем telegram-канале.

«Вручили боевые награды семье погибшего участника СВО Степана Назаренко. Указом Президента РФ шадринец награжден медалью „За отвагу“ и медалью „За боевые отличия“ от Минобороны. Сегодня их получила мама героя — Лилия Рязанова. Невосполнимая потеря. Неоценимый подвиг. Неизмеримая гордость за наших ребят и матерей, их воспитавших», — написал Мокан в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что уральский боец из казачьего батальона «Дон» получил государственную награду за Чернухино-Дебальцевскую операцию от главы Луганской Народной республики (ЛНР). Ранее курганцы передали ему антидроновое ружье. Также сообщалось, что курганского снайпера из батальона «Дон» наградили медалью «За отвагу», а разведчик из Кургана получил орден Мужества.

В Шадринске маме погибшего участника СВО Степана Назаренко передали его награды

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В Шадринске Курганской области семье погибшего на СВО бойца передали государственные награды. Об этом сообщил глава города Шадринска Антон Мокан в своем telegram-канале. «Вручили боевые награды семье погибшего участника СВО Степана Назаренко. Указом Президента РФ шадринец награжден медалью „За отвагу“ и медалью „За боевые отличия“ от Минобороны. Сегодня их получила мама героя — Лилия Рязанова. Невосполнимая потеря. Неоценимый подвиг. Неизмеримая гордость за наших ребят и матерей, их воспитавших», — написал Мокан в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что уральский боец из казачьего батальона «Дон» получил государственную награду за Чернухино-Дебальцевскую операцию от главы Луганской Народной республики (ЛНР). Ранее курганцы передали ему антидроновое ружье. Также сообщалось, что курганского снайпера из батальона «Дон» наградили медалью «За отвагу», а разведчик из Кургана получил орден Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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