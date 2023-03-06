В Шадринске награды героя получила его мама Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске Курганской области семье погибшего на СВО бойца передали государственные награды. Об этом сообщил глава города Шадринска Антон Мокан в своем telegram-канале.

«Вручили боевые награды семье погибшего участника СВО Степана Назаренко. Указом Президента РФ шадринец награжден медалью „За отвагу“ и медалью „За боевые отличия“ от Минобороны. Сегодня их получила мама героя — Лилия Рязанова. Невосполнимая потеря. Неоценимый подвиг. Неизмеримая гордость за наших ребят и матерей, их воспитавших», — написал Мокан в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что уральский боец из казачьего батальона «Дон» получил государственную награду за Чернухино-Дебальцевскую операцию от главы Луганской Народной республики (ЛНР). Ранее курганцы передали ему антидроновое ружье. Также сообщалось, что курганского снайпера из батальона «Дон» наградили медалью «За отвагу», а разведчик из Кургана получил орден Мужества.