В ЯНАО директор школы-интерната, в которой творился беспредел, отделалась выговором

Директор Панаевской школы-интерната, в которой она с воспитателем обыскивала учеников, и где учитель ударил школьника, а охранник оказался пьяным на рабочем месте, продолжает работать в образовательном учреждении. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, руководитель получила выговор.
«Директор Панаевской школы-интерната продолжает работать. Она получила выговор», — ответили там.
Ранее прокуратура организовала проверку по жалобе учеников. Школьники разместили видео, где директор и воспитатель якобы обыскивают детей, а один из преподавателей применяет к ним физическую силу. Также в этом учреждение учитель ударил школьника. Вскоре появилась информация, что охранник оказался пьяным на рабочем месте.
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