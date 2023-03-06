06 марта 2023
05 марта 2023

В ЯНАО директор школы-интерната, в которой творился беспредел, отделалась выговором

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Директора не уволили после череды скандалов в школе Фото:

Директор Панаевской школы-интерната, в которой она с воспитателем обыскивала учеников, и где учитель ударил школьника, а охранник оказался пьяным на рабочем месте, продолжает работать в образовательном учреждении. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, руководитель получила выговор.

«Директор Панаевской школы-интерната продолжает работать. Она получила выговор», — ответили там.

Ранее прокуратура организовала проверку по жалобе учеников. Школьники разместили видео, где директор и воспитатель якобы обыскивают детей, а один из преподавателей применяет к ним физическую силу. Также в этом учреждение учитель ударил школьника. Вскоре появилась информация, что охранник оказался пьяным на рабочем месте.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Директор Панаевской школы-интерната, в которой она с воспитателем обыскивала учеников, и где учитель ударил школьника, а охранник оказался пьяным на рабочем месте, продолжает работать в образовательном учреждении. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, руководитель получила выговор. «Директор Панаевской школы-интерната продолжает работать. Она получила выговор», — ответили там. Ранее прокуратура организовала проверку по жалобе учеников. Школьники разместили видео, где директор и воспитатель якобы обыскивают детей, а один из преподавателей применяет к ним физическую силу. Также в этом учреждение учитель ударил школьника. Вскоре появилась информация, что охранник оказался пьяным на рабочем месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...