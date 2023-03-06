В ЯНАО директор школы-интерната, в которой творился беспредел, отделалась выговором

07 марта 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Директора не уволили после череды скандалов в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор Панаевской школы-интерната, в которой она с воспитателем обыскивала учеников, и где учитель ударил школьника, а охранник оказался пьяным на рабочем месте, продолжает работать в образовательном учреждении. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, руководитель получила выговор. «Директор Панаевской школы-интерната продолжает работать. Она получила выговор», — ответили там. Ранее прокуратура организовала проверку по жалобе учеников. Школьники разместили видео, где директор и воспитатель якобы обыскивают детей, а один из преподавателей применяет к ним физическую силу. Также в этом учреждение учитель ударил школьника. Вскоре появилась информация, что охранник оказался пьяным на рабочем месте.

Директор Панаевской школы-интерната, в которой она с воспитателем обыскивала учеников, и где учитель ударил школьника, а охранник оказался пьяным на рабочем месте, продолжает работать в образовательном учреждении. Как сообщили URA.RU в окружном департаменте образования, руководитель получила выговор. «Директор Панаевской школы-интерната продолжает работать. Она получила выговор», — ответили там. Ранее прокуратура организовала проверку по жалобе учеников. Школьники разместили видео, где директор и воспитатель якобы обыскивают детей, а один из преподавателей применяет к ним физическую силу. Также в этом учреждение учитель ударил школьника. Вскоре появилась информация, что охранник оказался пьяным на рабочем месте.