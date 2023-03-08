Ректор тюменского вуза сохранит место в городской думе

09 марта 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Иван Романчук останется депутатом гордумы Тюмени еще на один созыв Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ректор Тюменского госуниверситета и действующий депутат городской Иван Романчук сохранит свое место в новом созыве представительного органа власти. Об этом URA.RU сообщил источник в местной политической элите. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. По словам инсайдера, для статуса гордумы важно, чтобы в ее составе был ректор вуза. «Романчук возглавляет важнейший университет города, кому же как не ему представлять научные круги. Избираться будет по тому же округу №6, что и в 2018 году», — добавил источник. Агентство обратилось с запросом в региональное отделение «Единой России», в чью фракцию в гордуме входит депутат. Там ответили, что решение по всем кандидатам будет приниматься по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое состоится в мае.

Ректор Тюменского госуниверситета и действующий депутат городской Иван Романчук сохранит свое место в новом созыве представительного органа власти. Об этом URA.RU сообщил источник в местной политической элите. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. По словам инсайдера, для статуса гордумы важно, чтобы в ее составе был ректор вуза. «Романчук возглавляет важнейший университет города, кому же как не ему представлять научные круги. Избираться будет по тому же округу №6, что и в 2018 году», — добавил источник. Агентство обратилось с запросом в региональное отделение «Единой России», в чью фракцию в гордуме входит депутат. Там ответили, что решение по всем кандидатам будет приниматься по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое состоится в мае.