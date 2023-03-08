08 марта 2023
07 марта 2023

Ректор тюменского вуза сохранит место в городской думе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Романчук Роман, ректор ТюмГУ. Тюмень, ректор тюмгу, романчук роман, ректор тгу
Иван Романчук останется депутатом гордумы Тюмени еще на один созыв Фото:

Ректор Тюменского госуниверситета и действующий депутат городской Иван Романчук сохранит свое место в новом созыве представительного органа власти. Об этом URA.RU сообщил источник в местной политической элите. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября.

По словам инсайдера, для статуса гордумы важно, чтобы в ее составе был ректор вуза. «Романчук возглавляет важнейший университет города, кому же как не ему представлять научные круги. Избираться будет по тому же округу №6, что и в 2018 году», — добавил источник.

Агентство обратилось с запросом в региональное отделение «Единой России», в чью фракцию в гордуме входит депутат. Там ответили, что решение по всем кандидатам будет приниматься по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое состоится в мае.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Ректор Тюменского госуниверситета и действующий депутат городской Иван Романчук сохранит свое место в новом созыве представительного органа власти. Об этом URA.RU сообщил источник в местной политической элите. Выборы в гордуму Тюмени пройдут 10 сентября. По словам инсайдера, для статуса гордумы важно, чтобы в ее составе был ректор вуза. «Романчук возглавляет важнейший университет города, кому же как не ему представлять научные круги. Избираться будет по тому же округу №6, что и в 2018 году», — добавил источник. Агентство обратилось с запросом в региональное отделение «Единой России», в чью фракцию в гордуме входит депутат. Там ответили, что решение по всем кандидатам будет приниматься по итогам предварительного внутрипартийного голосования, которое состоится в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...