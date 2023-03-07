Власти городов в ХМАО подготовили праздник для жителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска подготовили праздничные концерты для жителей в честь Международного женского дня. При этом в мэриях отметили, что часть запланированных мероприятий уже прошли — 8 марта состоятся, в основном, концертные программы.

«8 марта в КДЦ „Октябрь“ пройдет концертная программа, посвященная Международному женскому дню „Будьте счастливы всегда“, которая начнется в 13:00. Также для жителей организовано бесплатное посещение музеев. На территории школы №6 запланирован флешмоб „Вам любимые“ — юнармейцы выстраиваются в цифру 8 и сердце», — рассказали журналисту URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска.

В Нижневартовске также в 13:00 на площадке ТРЦ «ЮГРАМолл» состоится концерт, посвященный Международному женскому дню. После этого сразу же начнется анимационная программа для детей. С 10 по 11 марта в городе пройдут приуроченные к 8 марта открытые региональные соревнования по художественной гимнастике «Самотлорская грация».

В мэрии Сургута рассказали, что мероприятия, в основном, прошли накануне праздника. «Но сегодня для жителей работают экспозиции Старого Сургута», — сказали в мэрии.