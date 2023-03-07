07 марта 2023
06 марта 2023

В Тюменской области пьяная дочь избивает маму

© Служба новостей «URA.RU»
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Дочь обвиняет мать в том, что по ее вине у нее ничего не складывается в жизнь Фото:

Викуловский суд (Тюменская область) признал Елену Позднякову, 1978 года рождения, виновной в избиение своей матери под алкогольным опьянением. Об этом сообщили в пресс-служба судебной системы Тюменской области. Ранее женщина уже была осуждена за нанесение побоев матери, но выводов не сделала.

«В декабре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Позднякова ударила кулаком по голове маму. Затем схватила за волосы, сбросила с кресла на пол, таскала за волосы и ударяла головой о пол. В результате потерпевшей причинена физическая боль и телесные повреждения», — говорят в ведомстве.

В суде женщина свою вину признала частично, сказав, что только оттолкнула мать, от чего та упала. Несовершеннолетний свидетель рассказала суду о том, что ее мать Елена Позднякова употребляет алкоголь, из-за этого она часто скандалит с бабушкой. В тот день, Елена под алкоголем обвиняла маму в том, что по ее вине в жизни у нее все складывается плохо.

Потерпевшая подтвердила произошедшее, а также пояснила суду, что она прощает дочь, хотя та у нее прощения не просила. Девушке назначили наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.

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Викуловский суд (Тюменская область) признал Елену Позднякову, 1978 года рождения, виновной в избиение своей матери под алкогольным опьянением. Об этом сообщили в пресс-служба судебной системы Тюменской области. Ранее женщина уже была осуждена за нанесение побоев матери, но выводов не сделала. «В декабре 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Позднякова ударила кулаком по голове маму. Затем схватила за волосы, сбросила с кресла на пол, таскала за волосы и ударяла головой о пол. В результате потерпевшей причинена физическая боль и телесные повреждения», — говорят в ведомстве. В суде женщина свою вину признала частично, сказав, что только оттолкнула мать, от чего та упала. Несовершеннолетний свидетель рассказала суду о том, что ее мать Елена Позднякова употребляет алкоголь, из-за этого она часто скандалит с бабушкой. В тот день, Елена под алкоголем обвиняла маму в том, что по ее вине в жизни у нее все складывается плохо. Потерпевшая подтвердила произошедшее, а также пояснила суду, что она прощает дочь, хотя та у нее прощения не просила. Девушке назначили наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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